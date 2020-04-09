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لمواجهة انتشار فيروس كورونا

صور.. رش وتطهير شوارع الأحياء والعزب أثناء حظر التجوال بمطروح

الخميس، 09 أبريل 2020 05:30 ص
صور.. رش وتطهير شوارع الأحياء والعزب أثناء حظر التجوال بمطروح تطهير شوارع مناطق مطروح المختلفة ليلا
مطروح - حسن مشالي

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نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس مدينة مرسى مطروح، حملة لتطهير ورش شوارع المناطق السكنية الشعبية والعزب، خلال فترة المساء، تحت إشراف اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،  واستغلال خلو الشوارع من المارة والسيارات، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتوجهت فرق التطهير، عقب الانتهاء من العمل بالمناطق والشوارع الرئيسية، في وسط مدينة مرسى مطروح، للعمل عدد من المناطق الشعبية والسكنية، من بينها من عزبة العجارمة والمنطقة الطبية والشوارع الفرعية، باستخدام سيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وسيارات رش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، ورش المبيدات في أماكن تجميع ومقالب القمامة، لمنع انتشار الأوبة والأمراض عن طريق الحشرات الطائرة.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن أعمال تطهير الشوارع والمناطق الخدمية، امتدت لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، من الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً، باستخدام كميات كبيرة من المواد المطهرة، التي يتم خطها بالمياه بالنسب المحددة، قبل عملية الرش والتعقيم، مؤكداً أن الأعمال تشمل جميع المناطق ولا تقتصر على الشوارع الرئيسية أو المناطق الحيوية فقط.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى قيام أجهزة مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، والمتطوعون ومؤسسات المجتمع المدني، خلال فترة النهار، بتطهير الأماكن والمنشآت العامة، ومحطة القطار ومواقف الأتوبيسات والسيارات، إلى جانب 5 نقاط للتمركز  على الطرق عند مداخل المدينة، لتطهير وتعقيم جميع أنواع السيارات، أثناء مرورها بالشوارع أو دخولها المدينة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما تتعاون مديرية الصحة والطب البيطري ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، ضمن خطة المدينة للتطهير والتعقيم، تفعيل تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف حملات تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودور العبادة المساجد والمدارس، مع التوعية بفيروس كورونا، في وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلي وضع ملصقات لنشر طرق الوقاية منه، وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين.

اعمال التطهير بشوارع عزبة العجارمة بمطروح
اعمال التطهير بشوارع عزبة العجارمة بمطروح

 

تطهير شوارع مناطق مطروح المختلفة ليلا
تطهير شوارع مناطق مطروح المختلفة ليلا

 

رش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة بمطروح
رش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة بمطروح

 

رش وتطهير شوارع المناق الشعبية بمطروح
رش وتطهير شوارع المناق الشعبية بمطروح

 

فرق تطهير الشوارع تعمل ليلا في مطروح
فرق تطهير الشوارع تعمل ليلا في مطروح

 


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