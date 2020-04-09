صور.. رؤساء المدن والمراكز بالشرقية يفضون 31 سوقا للخضار لمواجهة "كورونا"

الشرقية – إيمان مهنى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية ، حملاتها اليومية لفض الأسواق الأسبوعية والسويقات العشوائية ومطاردة الباعة الجائلين للحد من تجمع المواطنين وانتشار فيروس كورونا ، والتي تمكنت من فض 31 سوقا.

وقام رئيس مركز ومدينة الحسينية بفض سويقة بمدينة الحسينية بعزبة التل كما قام بفض سويقة بشارع ترعة سراج ببندر مدينة الحسينية، وفضت الوحدة المحلية بالناصرية سوق الخميس بقرية البكارشة، كما قامت الوحدة المحلية بالقصبي شرق بفض سوق القصبي غرب وذلك بمعاون قوات الشرطة .

وتابع رئيس مركز ومدينه ههيا، أعمال فض سوق قرية صبيح التابعة للوحدة المحلية بقرية الزرزمون وفض السويقات العشوائية بمدينة ههيا وتفريق تجمعات البائعين.

و فض رئيس مركز ومدينة أولاد صقرسوق تلراك الأسبوعي و سويقة مدينة أولاد صقر وتم مطاردة الباعة المتجولين من السوق والسويقة والشوارع الجانبية مع التنبيه على الباعة بعدم السماح بإقامة سويقات وأسواق بالمركز.

وتابع رئيس مركز ومدينة فاقوس فض اسواق قرى " العزازى - الروضة - الحجاجية المستجدة - الاخميين " بالتنسيق مع رؤساء الوحدات التابعه لهم تلك القرى لمنع تجمعات المواطنين، ومحمد حجازي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم تابع فض سويقتين بقريتي شنبارة منقلا - وتل القاضي التابعتين للوحدة المحلية بالعصايد كما تم فض سوق بقرية ابو متنا التابعة للوحدة المحلية ببهنيا ، بالإضافة إلى فض سوق بقرية كفر الحاج حسن.

وتابع رئيس مركز ومدينة الزقازيق فض عدد سبعة أسواق بنطاق الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز وهم " فض سوق الزهراء - فض سوق ام الزين - فض وتطهير سوق ميت ابوعربى- فض سوق شنمباره - فض سوق الطاهره بالشوبك - فض سوق شرويده - فض سوق ابوحاكم ".

وفض رئيس مركز ومدينة بلبيس سوق الخميس بمدينه بلبيس وفض سوق ميت ربيعه و الدهاشنه وفض سويقه ميت جابر، كما تابع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبوحماد أعمال فض الأسواق و السويقات بنطاق المركز فض " سوق ابوشعبة - فض سويقه ابو صيام بوسط المدينة - فض سوق الصوه ، وتابع هشام عبد المقصود رئيس مدينة القرين فض سوق عمومي داخل المدينة يسمي سوق الخميس للخضار وتم طرد الباعة الجائلين قبل أن يفترشوا الطريق بالتنسيق مع قولت الشرطة.



فض الأسواق



فض الأسواق



فض الأسواق