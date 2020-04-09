صور.. حملة لتعقيم وتنظيف مدينة أبو كبير بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية حملة لتطهير ونظافة عدد من شوارع المدينة وأماكن التجمعات والمنشآت الحكومية، وكذلك العمل بالتوازى داخل قرى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز تحت إشراف المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبو كبير ورؤساء الوحدات المحلية القروية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت ومتابعة تنفيذ قرار الغلق وحظر التجوال .

وترأس رئيس المركز حملة مكونة من جودت محمد عبدالحليم نائب رئيس المركز وأحمد حامد عطا سكرتير عام مركز ومدينة أبوكبير وكمال يوسف إبراهيم نائب رئيس المركز وفرج السيد رئيس قسم الإشغالات برئاسة المركز وأحمد مرسي رئيس قسم تحسين البيئة وناصر القناوي مسئول الأمن بمجلس المدينة.

وقامت الحملة بالمرور والمتابعة لتنفيذ قرار الغلق وحظر التجوال بمشاركة رجال الشرطة من قوة مركز شرطة أبوكبير.

ووجه رئيس المركز بضرورة الاستمرار بالعمل على قدم وساق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والاستمرار في استخدام جهاز التيفا بمجلس المدينة والموجود بالوحدات المحلية لمكافحة البعوض والذباب على أن يجوب شوارع المدينة والقرى التابعة للوحدات المحلية ، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات إلاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد



جانب من الحملة



جانب من الحملة