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صور.. حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة واسترداد 12 فدانا بمطروح

الخميس، 09 أبريل 2020 08:14 م
صور.. حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة واسترداد 12 فدانا بمطروح ازالة التعديات على اراضي الدولة في مطروح
مطروح - حسن مشالي

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نظم مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، حملة مكبرة، بالتعاون مع شرطة المرافق، لإزالة المخالفات وتعديات البناء على أراضي الدولة بدون ترخيص، أسفرت عن تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات علي أراضي الدولة، بمساحات مختلفة بإجمالي 12 فدان، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

 

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الحملة المكبرة نفذت 6 قرارات إزالة بالكيلو 9 والكيلو 10 شرقي مدينة مرسى مطروح، وبجوار مقر جامعة مطروح بمساحة مستردة 12 فدان، عبارة عن أسوار ومباني مخالفة.

 

وتابع "المعداوي" أن موجة الإزالات التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة، أسفرت عن  تنفيذ 27 قرار إزالة بمساحة 79 فدان من أراضي الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، خلال هذه الفترة، بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مضيفا بأنه سيتم تطبيق سلطة القانون، ومنع أية حالات تعدى على أراضى الدولة، خلال حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، بإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية، والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

 

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين، بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، أو التعدي على أملاك الدولة بأية شكل، خلال الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد وجهودها في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات ويتم المرور علي الشوارع والأحياء السكنية، لرصد أية مخالفات وإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق والمباني المخالفة، والتحفظ علي أية  معدات البناء تعمل بدون ترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة للمباني المخالفة فورا .

 

كما يتم متابعة ورصد حالات التعدي على أملاك الدولة، وسيتم الإزالة الفورية لأية حالة تعدي، مع إحالة المتعدين للنيابة العسكرية.  

 


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