صور.. حملة تفض سوق الهانوفيل غرب الإسكندرية منعا للزحام حذرا من كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الاسكندرية ،حملاتها لمنع التجمعات و ذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا و الحد من إنتشارة ، حيث شن حي العجمي حملات لإزالة التعديات علي حرم الطريق العام علي مدار اليوم.

و قد قامت إدارة إشعال الطريق بشن حملة لإزالة إشغالات سوق الهانوفيل لعودة الإنضباط بعد أن شهد السوق إزدحاما كبيرا ،ومخالفات من الباعة الجائلين بعدم إتخاذ مسافات متباعدة للوقاية من إنتشار الفيروس ، وقامت الاجهزة التنفيذية بإزالة الاشغالات والتعديات والفرشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام

و فى نفس السياق شنّ حي شرق حملات على مدار اليوم بنطاق الحي بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بحضور العقيد أكرم توفيق ورئيس وحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب سعد رمضان، وتوجهت الحملة على شوارع مصطفى كامل وسوق باكوس وسوق زنانيري، لفضّ التجمعات حرصًا على سلامة المواطنين

ولقد تحفظت الحملة على كافة الإشغالات والمخالفات بخط السير، وفي إستجابة عاجلة لشكاوى المواطنين إتجهت الحملة إلى محيط مزلقان فيكتوريا لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وتوسعة الشارع للمارة.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية



ازالة الاشغالات 2



ازالة الاشغالات



زحام بسوق الهانوفيل