صور.. حملات نظافة مكبرة وتطهير بشوارع مدينة طنطا

الغربية - عادل ضرة

شن حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس الحي، حملات نظافة مكبرة بشوارع المدينة، لرفع تراكمات القمامة والاتربه وتطهير المنشآت والمحلات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة بالشوارع، وتطهيرها أولا بأول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بالحي وإدارة انارة الطرق وتم الدفع بعدد من اللوادر، وقام عمال النظافة برفع تراكمات القمامة بشارع نايف عماد، وكورنيش المرشحة، وشارع الحلو، ومنطقة على آغا، وفى محيط شركة طنطا للزيوت والصابون، كما قام عمال النظافة بكنس الأتربة المتراكمة على جانبي الطريق.

كما قام مسئولي الإناره بإعادة تشغيل اعمده الإنارة المعطلة وتركيب لمبات جديدة، كما تم رفع الإشغالات من الشوارع، وتحرير محاضر إشغالات للمخالفين.

من ناحيه اخرى شهدت قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار اعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345عزبة ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحمايه المدنية.

وقامت بالحملة بتطهير قرى الشرقية والبنوان وسيدي حمود ومنشأة الأوقاف وحشد الدوار ودخميس والعزب التوابع لها ،حيث استخدمت سياراتين تتبع الطب البيطرى وسياراتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير.وجرارت الوحدة المحلية.

يأتى ذلك فى إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، لتطهير مدينة المحلة و58 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل ، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

حملة نظافة حملة نظافة

سيارات نظافة سيارات نظافة

حملة نظافة حملة نظافة

حملة نظافة حملة نظافة

حملة نظافة حملة نظافة



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