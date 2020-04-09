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صور.. حملات لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة فى بورسعيد والقليوبية

الخميس، 09 أبريل 2020 02:17 م
صور.. حملات لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة فى بورسعيد والقليوبية إزالة التعديات على أملاك الدولة
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة التنمية المحلية، في بيان لها اليوم، صورا وفيديوهات لجهود محافظتى القليوبية وبورسعيد لاستراداد هيبة الدولة، حيث تم شن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى بناء على تكليفات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على ضرورة فرض هيبة الدولة وعدم السماح لأى تعديات لبعض المواطنين على أملاك الدولة خاصة خلال ساعات حظر التجول ، مشيرًا إلى أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين أزمة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي  .

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن نجاح المحافظات فى تنفيذ حوالى 1641 حالة ازالة لمخالفات البناء العشوائي والمخالف و377 حالة إزالة لتعديات علي أراضي وأملاك الدولة و1982 حالة ازالة لتعديات علي الاراضي الزراعية وذلك منذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تعديات علي الأراضي الزراعية والتعدي  علي أراضي وأملاك الدولة ومخالفات مباني .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى البناء العشوائى، مشددًا على أن التوجيه الآن فى ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأى مخالفة.

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القليوبية

بورسعيد

التنمية المحلية

إزالة تعديات

التعديات على الأراضى

املاك الدولة

المحليات

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