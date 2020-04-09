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صور .. حملات رش وتطهير لإحياء ومدن محافظة جنوب سيناء

الخميس، 09 أبريل 2020 10:35 ص
صور .. حملات رش وتطهير لإحياء ومدن محافظة جنوب سيناء تطهير وتعقيم المنشأت بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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نفذت مجالس مدن محافظة جنوب سيناء ، حملة تطهير ورش الشوارع والأحياء السكنية بمدن طور سيناء ، ورأس سدر ، وسانت كاترين ، وأبوزنيمة ودهب فى تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية ، لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقامت فرق التطهير عقب الانتهاء من العمل بالمناطق والشوارع الرئيسية فى وسط مدينة طور سيناء للعمل عدد من المناطق الشعبية والسكنية من بينها حى الزهراء وحى بدر وحى المنشية القديمة ، باستخدام سيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة وسيارات رش المبيدات للقضاء على الحشرات مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة ورش المبيدات.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، أطلقت حملات التطهير والتعقيم بمدن المحافظة للرش والتعقيم والتطهير لجميع الأحياء بالمدينة ،
وسوف تستمر الحملة خلال الأيام القادمة ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأطلقت مدينة رأس سدر ، فرقا للتعقيم وتطهير أرجاء مدينة رأس سدر للمساهمة فى تعقيم كافة الأماكن بالمدينة .

حيث تم اليوم بمعدات مجلس مدينة رأس سدر بتطهير وتعقيم موقف شرق الدلتا وموقف سيارات الأجرة " رأس سدر _ السويس "

بدأت الحملة بتطهير وتعقيم كافة أنحاء المدينة وسوف تستمر الحملة خلال الأيام القادمة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

تطهير وتعقيم مدن جنوب سيناء (1)
تطهير وتعقيم مدن جنوب سيناء 

 

تطهير وتعقيم مدن جنوب سيناء (2)
تطهير وتعقيم مدن جنوب سيناء

 

تطهير وتعقيم مدن جنوب سيناء (3)
تطهير وتعقيم مدن جنوب سيناء

 

تطهير وتعقيم مدن جنوب سيناء (4)
تطهير وتعقيم مدن جنوب سيناء

مدينة طور سيناء

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