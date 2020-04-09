صور .. حملات رش وتطهير لإحياء ومدن محافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

نفذت مجالس مدن محافظة جنوب سيناء ، حملة تطهير ورش الشوارع والأحياء السكنية بمدن طور سيناء ، ورأس سدر ، وسانت كاترين ، وأبوزنيمة ودهب فى تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية ، لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقامت فرق التطهير عقب الانتهاء من العمل بالمناطق والشوارع الرئيسية فى وسط مدينة طور سيناء للعمل عدد من المناطق الشعبية والسكنية من بينها حى الزهراء وحى بدر وحى المنشية القديمة ، باستخدام سيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة وسيارات رش المبيدات للقضاء على الحشرات مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة ورش المبيدات.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، أطلقت حملات التطهير والتعقيم بمدن المحافظة للرش والتعقيم والتطهير لجميع الأحياء بالمدينة ،

وسوف تستمر الحملة خلال الأيام القادمة ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأطلقت مدينة رأس سدر ، فرقا للتعقيم وتطهير أرجاء مدينة رأس سدر للمساهمة فى تعقيم كافة الأماكن بالمدينة .

حيث تم اليوم بمعدات مجلس مدينة رأس سدر بتطهير وتعقيم موقف شرق الدلتا وموقف سيارات الأجرة " رأس سدر _ السويس "

بدأت الحملة بتطهير وتعقيم كافة أنحاء المدينة وسوف تستمر الحملة خلال الأيام القادمة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .



تطهير وتعقيم مدن جنوب سيناء



تطهير وتعقيم مدن جنوب سيناء



تطهير وتعقيم مدن جنوب سيناء