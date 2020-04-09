صور.. تعقيم مناطق لخدمات المواطنين ومكاتب البريد لصرف المعاشات فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تنفيذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك استكمالا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد "مجاهد"،فى بيان له اليوم، أن أفرع الشركة قامت برش وتعقيم عددا من المواقع الخدمية ومناطق تجمعات المواطنين ومنافذ صرف المعاشات والميادين العامة وذلك باستخدام الكلور المخفف.

وشدد "مجاهد"، علي استمرار تعقيم مواقع العمل حرصا علي سلامة العاملين بالمواقع المختلفة وضرورة مواصلة رش وتعقيم المناطق الحيوية ومناطق التجمعات بالمدن.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



تطهير البريد قبل صرف المعاشات



تطهير الشوارع



تطهير المدارس بالقليوبية



تطهير مكاتب البريد