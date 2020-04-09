صور.. تطوير منطقة أبو شاهين ورصف شارع شكرى القوتلى بالمحلة

الغربية عادل ضرة

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله أعمال التطوير بمنطقة ابو شاهين ، حيث قامت لمياء عبد اللطيف نائب رئيس حى ثان المحله ومسئولة لجنة المشروعات ، بمتابعه اعمال التطوير و التى تقوم على نطاقين الاول يتضمن منطقة السوق والفرن و العمارات المجاوره لهم حيث يتم تغيير خطوط الصرف المنزليه والارضيه وخطوط مياه الشرب ودهان العمارات بالوان ثابته ذات هويه بصريه والنطاق الثانى بجوار مدرسه المحله الثانويه بنين و مدرسة عبد المجيد كريم الابتدائيه حيث سيتم الاستعداد لرصف المرحله القادمة ، يذكر انه جارى الانتهاء من دهان العمارات

بينما يقوم اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى بمتابعة اعمال الرصف القائمة بشارع شكرى القوتلى أول المحلة، بتكلفة 4.5 مليون جنية منها 2.5 مليون من خطة الرصف بالمدينة و2 مليون مشاركة مجتمعية بالجهود الذاتيه، حيث قام كل من المحاسب تامر خليل والقبطان شريف العربى والمهندس اشرف عبد الرؤوف مجموعة من رجال الأعمال بالمدينة باعمال التجميل ورفع كفاءة الشارع وتجميله وزراعه الأشجار ودهان الأرصفة.كان رجال الاعمال قد تقدموا بطلب لرئيس مدينة المحلة، لتطوير شارع شكرى القوتلى والذى يعد من الشوارع الحيوية والرئيسية، وتكفل رجال الاعمال بتوسعة الشارع ليتسع عدد اكبر من السيارات للحد من التكدس والزحام، ودهان الأرصفة، وزراعة الاشجار بطول الشارع، وإنشاء بلوعات أمطار بالشارع لشفط مياه الأمطار فى فصل الشتاء، بالتنسيق مع مجلس المدينة وحى أول المحلة.

وأكد رئيس مدينة المحلة على استمرار اعمال الرصف بالمحلة، ضمن خطة الرصف المخطط لها لرصف الشوارع وإعاده رد الشيء لأصله فى عدد من الشوارع الأخرى، مؤكدا أن اعمال الرصف بالشوارع والميادين تتم طبقا للمواصفات، بهدف تحسين الخدمات بمدينة المحلة، وتطوير المرافق والبنية التحتية بالشوارع.

كان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، قد عقد إجتماعا موسعا لمناقشة إنشاء طريق مزدوج لربط المنطقة اللوجستية بالطريق الدولى الحر (طنطا كفر الشيخ)، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا وعدد من وكلاء الوزارة المعنيين.

ووجه الدكتور أحمد عطا جميع جهات الولاية بالمعاينة على الطبيعة وعمل مقايسات تمهيداً لإرسالها لجهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان والإستقرار لجميع المستثمرين العرب والأجانب.

وأكد نائب محافظ الغربية حرص الدولة على إحداث طفرة فى جميع المجالات وعلى رأسها قطاع الطرق والنقل والتى تمثل شرايين التنمية والتى تساهم بشكل كبير فى تقليل المسافات بين الاحياء والمدن الجديدة والمحافظات ، كما تعتبر شرايين جاذبة.

من ناحية اخرى أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا ، عن تبرعهما ب 20% من راتبهما لمدة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، فى ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودعا محافظ الغربية ونائبه كافة أطياف المجتمع المدنى بالمساهمة فى صندوق “تحيا مصر” لدعم العمالة غير المنتظمة فى مواجهة آثار فيروس كورونا على حساب رقم 037037 فى جميع البنوك المصرية وجميع فروع البريد المصرى .

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء عن إجراء غير مسبوق بالتبرع بنسبة 20% من رواتب الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد خاصة العمالة غير المنتظمة.

كان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، قد اجتمع مع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى بصفته المسئول عن متابعة تشغيل مصنع تدوير القمامة بالمحلة، ووليد الحلوانى مسئول التشغيل بمصنع تدوير المخلفات بطنطا ونائب رئيس مجلس ومدينه طنطا، بحضور الدكتور محمد ابراهيم الحضرى استشارى المحافظه للأعمال الميكانيكية.

وقال نائب محافظ الغربية، ان الاجتماع ناقش تشغيل مصنـع المخلفـات الصلبـة بمدينة المحلـة الكبـرى بمعرفه الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى وكذلك القواعد القانونية والمالية للتشغيل بعد فسخ العقد مع الشركة المسئولة عن التشغيل نتيجه سوء الأداء وتراكم المخلفات بشكل كبير .



تطوير منطقة أبو شاهين ورصف شارع شكرى القوتلى بالمحلة



تطوير منطقة أبو شاهين ورصف شارع شكرى القوتلى بالمحلة