صور ..تحرير 42 محضر مخالفة فى جولة على مخازن السلع الاستراتيجية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اليوم محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية ،عدة جولات ميدانية تفقد خلالها المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة على مستوى المحافظة رافقه خلال الزيارة سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى و فايز مدير ادارة المبيعات بالشركة العامة لتجارة الجملة.

وذلك للاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجية الموجودة بالمخازن حيث تابع أرصدة المخازن من السلع الاستيراتيحية ،للوقوف على جاهزيتها لاستقبال مخزون استيراتيجى إضافية من السلع الأساسية.

من ناحية أخرى صرح المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى أن المديرية و إدارتها الفرعية قامت بعدة حملات بناء على تعليمات مشددة من محمد سعد الله وكيل الوزارة أسفرت عن تحرير إجمالى 42 محضر مخالفة، حيث تم تحرير 15 محضر عدم حمل شهادات صحية ، 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المطهرات و المواد الغذائية و اللحوم بالاسواق، 16 محضر لمخابز مخالفة ،محضرين لمنشأت بدون ترخيص ، تجميع 35 كجم سكر تموينى.

كما قامت إدارة تموين برج العرب بضبط كمية قدرها 4000 كيلو سكر مخبأة داخل مخزن غير معلن عنه بمنطقة برج العرب تابع لمحل بقالة بغرض حجب السلعة للاحتكار ومنع تداولها وتم التحفظ على الكمية المضبوطة و تحرير محضر وإخطار النيابة.

وكان محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، قد أكد على الاستمرار بانتظام فى تطهير ديوان عام المديرية والادارات الفرعية حفاظا على صحة العاملين.

وأكد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية له اليوم، على متابعة تطهير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إحدى الجهات الطبية بالمطهرات والمنظفات اللازمة لمكافحة انتشار أو العدوى بفيروس كورونا.

وصرح محمد سعدالله بأن المديرية حريصة على صحة العاملين بها كما قام بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالقطاع التموينى بالإسكندرية لمجهوداتهم الملحوظة والمؤثرة خلال هذه الفترة الحساسة وأنهم جنود الوطن فى هذه المرحلة لتوفير احتياجات المواطنين الغذائية والحفاظ على اموال الدعم ومواجهة أى محاولات لرفع اسعار السلع الغذائية بالأسواق.



جانب من الجولة



متابعة المخازن