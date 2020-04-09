اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور ..تحرير 42 محضر مخالفة فى جولة على مخازن السلع الاستراتيجية بالإسكندرية

الخميس، 09 أبريل 2020 06:10 م
صور ..تحرير 42 محضر مخالفة فى جولة على مخازن السلع الاستراتيجية بالإسكندرية محمد سعد الله أحمد وكيل تموين الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اليوم محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية ،عدة جولات ميدانية تفقد خلالها المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة على مستوى المحافظة رافقه خلال الزيارة سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى و فايز مدير ادارة المبيعات بالشركة العامة لتجارة الجملة.

وذلك للاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجية الموجودة بالمخازن حيث تابع أرصدة المخازن من السلع الاستيراتيحية ،للوقوف على جاهزيتها لاستقبال مخزون استيراتيجى إضافية من السلع الأساسية.

من ناحية أخرى صرح المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى أن  المديرية و إدارتها الفرعية قامت بعدة حملات بناء على تعليمات مشددة من محمد سعد الله وكيل الوزارة أسفرت عن تحرير إجمالى 42  محضر مخالفة، حيث تم تحرير 15 محضر عدم حمل شهادات صحية ، 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المطهرات و المواد الغذائية و اللحوم بالاسواق، 16 محضر لمخابز مخالفة ،محضرين لمنشأت بدون ترخيص ، تجميع 35 كجم سكر تموينى.

كما قامت إدارة تموين برج العرب بضبط كمية قدرها 4000 كيلو سكر مخبأة داخل مخزن غير معلن عنه بمنطقة برج العرب تابع لمحل بقالة بغرض حجب السلعة للاحتكار ومنع تداولها وتم التحفظ على الكمية المضبوطة و تحرير محضر وإخطار النيابة.

 وكان محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، قد أكد على الاستمرار بانتظام فى تطهير ديوان عام المديرية والادارات الفرعية حفاظا على صحة العاملين.

وأكد محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية له اليوم، على متابعة تطهير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إحدى الجهات الطبية بالمطهرات والمنظفات اللازمة لمكافحة انتشار أو العدوى بفيروس كورونا.

وصرح محمد سعدالله بأن المديرية حريصة على صحة العاملين بها كما قام بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالقطاع التموينى بالإسكندرية لمجهوداتهم الملحوظة والمؤثرة خلال هذه الفترة الحساسة وأنهم جنود الوطن فى هذه المرحلة لتوفير احتياجات المواطنين الغذائية والحفاظ على اموال الدعم ومواجهة أى محاولات لرفع اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

 

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

متابعة المخازن
متابعة المخازن

 

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة