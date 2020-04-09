صور.. "بنات تتحدى الكورونا".. مبادرة نسائية لتعقيم وتطهير المصالح والكنائس بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، إنطلاق مبادرة مميزة ومختلفة من نوعها، وذلك بعنوان "بنات تتحدى كورونا"، وذلك وذلك دعماً لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا ، حيث قامت لأول مرة مجموعة من الفتيات بالمساهمة برش وتعقيم عدد من الشوارع والميادين والمنشئات الحيوية بمدينة إسنا، وذلك بناءاً على توجيهات ومشاركة المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة التكاتف لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقام الفريق النسائى خلال فعاليات المبادرة "بنات تتحدى كورونا"،برش وتعقيم وتطهير كنيستي الأم دولاجي وكنيسة السيدة العذراء مريم بجانب تعقيم الشوارع بالمدينة.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الوكيل، مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة العمل على قدم وساق، فى أعمال التعقيم والتطهير لكافة مواقع ومنشآت التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومكاتب البريد بمدينة إسنا، وكذلك المدارس التى تم تخصيصها لصرف المعاشات للمواطنين على مدار الأيام المقبلة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تقرر استكمال تلك الأعمال لتعقيم وتطهير المنشآت التى يتوافد عليها الأهالى لصرف معاشاتهم منذ الأول من شهر أبريل المقبل لتعقيمها لخدمة المواطنين المتوافدين لصرف معاشاتهم، كما تم تعقيم مقر الوحده البيطرية بمدينة إسنا ومبنى التأمينات الاجتماعية بإسنا، ومبني الضرائب العامة بالمدينة، ومقر مدرسة العضايمة للتعليم الأساسي.



بنات تتحدى الكورونا مبادرة نسائية لتعقيم وتطهير المنشآت



الفتيات خلال تعقيم المنشآت الحيوية



الفريق النسائى خلال بدء عمليات التعقيم والتطهير



الفريق النسائي مع أم عبد الله قائدة المبادرة



جانب من تعقيم الفتيات للكنائس جنوب الأقصر



فتيات الأقصر يعقمون المنشآت والمؤسسات