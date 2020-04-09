صور.. الزراعة تكثف حملات التفتيش على المنافذ غير المرخصة لبيع التقاوى

كتب عز النوبى

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، إن لجنة من الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات الأمنية والرقابية قامت بالمرور على منافذ بيع التقاوى فى محافظتي كفر الشيخ والغربية وتم ضبط بعض المنافذ لبيع التقاوى بدون ترخيص وتم تحرير محاضر مخالفات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وانطلاقا من دور الوزارة فى حماية المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج الأكثر صلاحية وأقل الأسعار ومنع التلاعب فى الأسواق والاتجار فى التقاوى بالسوق السوداء ووصول التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية للمزراعين وبالأسعار المعتمدة من الوزارة.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كانت قد قامت بتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية ذات الجودة والإنتاجية العالية وتوزيعها على المحافظات وبيعها للمزراعين بأسعار العام الماضي دون أي زيادة.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أعلنت أن اسعار تقاوي محاصيل الموسم الصيفي الجديد ، دون زيادة في اسعار العام الماضى، حيث شملت تقاوي محاصيل: القطن، الذرة، الارز، فول الصويا، السمسم.

وقال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، إ نه تم طرح جميع الاصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذا لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ،وهناك لجان متابعة بمنافذ البيع منعا للتلاعب بالسعر المدعم .

وجاءت اسعار التقاوي التي طرحتها الوزارة كالتالي: تقاوي أرز عريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنية، وارز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيه، ذرة شامية هجين فردي 10 ابيض، هـجين فردي 168 اصفر، هـجين فردي 176 اصفر، زنة الشيكارة 5كجم ، بمبلغ 215 جنية، فضلا عن الذرة الشامية هـجين ثلاثي321 ابيض، هـجين ثلاثي 368 اصفر، زنة الشيكارة 7 كجم ، بمبلغ 175 جنيه.

وشملت تقاوي محاصيل الموسم الصيفي، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنية، والسمسم زنة الشيكارة 1كجم بمبلغ 36 جنية، وبالنسبة لتقاوي القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنية زنة 24 كجم، و جميع أصناف القطن للوحة القبلى و الوجة البحرى زنة الشيكارة 24كجم بنفس سعر العام الماضي دون زيادة 260جنيها و 12كجم بسعر 130جنيها.



تقاوى



تقاوى



تقاوى