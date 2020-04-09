اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. الزراعة تكثف حملات التفتيش على المنافذ غير المرخصة لبيع التقاوى

الخميس، 09 أبريل 2020 03:18 م
صور.. الزراعة تكثف حملات التفتيش على المنافذ غير المرخصة لبيع التقاوى لجان على منافذ بيع التقاوى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، إن لجنة من الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات الأمنية والرقابية قامت بالمرور على منافذ بيع التقاوى فى محافظتي كفر الشيخ والغربية وتم ضبط بعض المنافذ لبيع التقاوى بدون ترخيص وتم تحرير محاضر مخالفات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وانطلاقا من دور الوزارة فى حماية المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج الأكثر صلاحية وأقل الأسعار ومنع التلاعب فى الأسواق والاتجار فى التقاوى بالسوق السوداء ووصول التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية للمزراعين وبالأسعار المعتمدة من الوزارة.

الجدير بالذكر أن  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كانت قد قامت بتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية ذات الجودة والإنتاجية العالية وتوزيعها على المحافظات وبيعها للمزراعين بأسعار العام الماضي دون أي زيادة.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أعلنت  أن  اسعار تقاوي محاصيل الموسم الصيفي الجديد ،  دون زيادة في اسعار العام الماضى، حيث شملت تقاوي محاصيل: القطن، الذرة، الارز، فول الصويا، السمسم.

وقال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة  الزراعة، إ نه تم طرح جميع الاصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذا لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ،وهناك لجان متابعة  بمنافذ البيع  منعا للتلاعب بالسعر المدعم .

وجاءت اسعار التقاوي التي طرحتها الوزارة كالتالي:  تقاوي أرز عريض زنة الشيكارة  25 كجم بمبلغ  225 جنية، وارز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيه، ذرة شامية هجين فردي 10 ابيض، هـجين فردي 168 اصفر، هـجين فردي 176 اصفر، زنة الشيكارة 5كجم ، بمبلغ 215 جنية، فضلا عن الذرة الشامية  هـجين ثلاثي321 ابيض، هـجين ثلاثي 368 اصفر،  زنة الشيكارة  7 كجم ، بمبلغ 175 جنيه.

وشملت تقاوي محاصيل الموسم الصيفي، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنية، والسمسم زنة الشيكارة 1كجم بمبلغ  36 جنية، وبالنسبة لتقاوي القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنية زنة 24 كجم، و جميع أصناف القطن للوحة القبلى و الوجة البحرى زنة الشيكارة 24كجم بنفس سعر العام الماضي دون زيادة 260جنيها و 12كجم بسعر 130جنيها.

تقاوى (1)
تقاوى 

 

تقاوى (2)
تقاوى
تقاوى (3)
تقاوى 

 

تقاوى (4)
تقاوى

 

 


تقاوى المحاصيل

الزراعات الصيفية

بيع التقاوى

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة