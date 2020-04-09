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لمواجهة فيروس كورونا

صور.. استمرار غلق شواطئ مطروح والمحافظ يناشد المواطنين بعدم الخروج فى شم النسيم

الخميس، 09 أبريل 2020 10:14 ص
صور.. استمرار غلق شواطئ مطروح والمحافظ يناشد المواطنين بعدم الخروج فى شم النسيم اغلاق شواطئ مطروح لمنع التجمعات لمواجهة كورونا
مطروح - حسن مشالي

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واصلت محافظة مطروح، إغلاق الشواطئ، لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد، وناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المواطنين بعدم التوجه إلى الشواطئ أو الخروج إلى المتنزهات، ومنع أية تجمعات خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك حفاظاً على صحتهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، تماشياً مع ما تقوم به الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.   

وشدد محافظ مطروح، على رؤساء المدن والقرى الواقعة في نطاقها الشواطئ بتنفيذ قرار إغلاق الشواطئ ومنع التجمعات، حرصاً على سلامة المواطنين، مع تنفيذ التدابير الاحترازية الأخرى بالمحافظة، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه يتم الدفع بحملات ودوريات، للتأكد من عدم وجود تجمعات للمواطنين علي شواطئ مرسي مطروح ومنطقة البوسيت والألسنة بكورنيش المدينة، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأضاف "المعداوي" بأنه يتم التنبيه علي المواطنين والصيادين، بعدم تواجدهم بكورنيش المدينة والشواطئ، حفاظا على صحة الجميع من انتشار فيروس كورونا .

اغلاق شواطئ مطروح لمنع التجمعات لمواجهة كورونا
اغلاق شواطئ مطروح لمنع التجمعات لمواجهة كورونا
كورنيش مطروح بعد منع التجمعات
كورنيش مطروح بعد منع التجمعات

 

 

كورنيش مطروح خالي من التجمعات
كورنيش مطروح خالي من التجمعات

 

 

محافظ مطروح يناشد المواطنين بعدم الخروج للشواطئ
محافظ مطروح يناشد المواطنين بعدم الخروج للشواطئ

 

 

مطالبة المواطنين بعدم الخروج للشواطئ في شم النسيم
مطالبة المواطنين بعدم الخروج للشواطئ في شم النسيم

 

 

منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش مطروح
منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش مطروح
منع التجمعات على كورنيش مطروح
منع التجمعات على كورنيش مطروح

 

 

كما تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمحافظة مطروح، تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بشأن تطبيق قرار منع التجمعات على طول شاطئ البحر، بمدينة مرسى مطروح، وشواطئ القرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، في نطاق مدن الحمام والعلمين والضبعة، والتشديد على رؤساء المركز والمدن والقرى، بإغلاق جميع الشواطئ ومتابعتها، لمنع أية تجمعات أو توافد المواطنين عليها.

 

 ووجهت الوحدات المحلية، وأقسام الشرطة بمدن الساحل الشمالي، إخطارات رسمية، لإدارات القرى والفنادق والمنتجعات السياحية، جاء فيها " نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فقد صدر قرار بعدم وجود تجمعات داخل القرى السياحية وكذا عدم التواجد على الشواطئ حفاظاً على المواطنين".

اغلاق شواطئ مطروح لمنع التجمعات لمواجهة كورونا
اغلاق شواطئ مطروح لمنع التجمعات لمواجهة كورونا

 

كورنيش مطروح بعد منع التجمعات
كورنيش مطروح بعد منع التجمعات

 

كورنيش مطروح خالي من التجمعات
كورنيش مطروح خالي من التجمعات

 

محافظ مطروح يناشد المواطنين بعدم الخروج للشواطئ
محافظ مطروح يناشد المواطنين بعدم الخروج للشواطئ

 

مطالبة المواطنين بعدم الخروج للشواطئ في شم النسيم
مطالبة المواطنين بعدم الخروج للشواطئ في شم النسيم

 

منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش مطروح
منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش مطروح

 

منع التجمعات على كورنيش مطروح
منع التجمعات على كورنيش مطروح

 


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