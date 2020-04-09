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صور.. إزالة 31 حالة تعدى على أملاك الدولة والرى بـ 3 مدن بلقليوبية

الخميس، 09 أبريل 2020 06:52 م
صور.. إزالة 31 حالة تعدى على أملاك الدولة والرى بـ 3 مدن بلقليوبية إزالة التعديات بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى بنطاق مدن المحافظة، وذلك بناءا على توجيهات القيادة السياسية، بإزالة كل حالة تعدى تمت خلال الفترة الحالية والتى استغل أصحابها الظروف الحالية التى تمر بها الدولة.

ففى مدينة القناطر الخيرية شنت الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات بمنطقة أبو الغيط، حيث تم إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية أملاك دولة وأوقاف على مساحه 790 م، إلى جانب إزالة فورية لحال تعدى على أملاك دولة على مساحه 80 م تقريباً.

كما قام حسام مصطفى رئيس الوحدة المحلية بسندبيس، بإزالة وإيقاف 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمرانى بمساحة 900 م تقريباً بقرية سندبيس وقرية قرنفيل، حيث شدد رئيس المدينة على ضرورة اليقظة التامة وعدم السماح للمخالفين باستغلال تلك الفترة.

وفى مدينة الخانكة شنت الأجهزة التنفيذية بحضور طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى تم بنائها بسرياقوس بواقع 5 حالات بمساحة 700 متر، منهم 2 مسلحات خرسانية، و3 منازل سويسي، وتم التنبية على جميع المتعدين بعدم البناء مرة أخرى حيث أن التعدى بعد القانون 17 لسنة  2019  فلا يجب فيةه التصالح وعند البناء مرة أخرى سوف يتم إزالتها.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي، حملة مكبرة تم خلالها تنفيذ 11 إزالة على التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الرى بنطاق حى شرق شبرا الخيمة، والتى تمت التعديات بها فى الفترة من 18 مارس حتى اليوم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بمحاربة كل من استغل الظروف التى تمر بها الدولة والقيام بالتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والري.

 

 

إزالة التعديات بالقليوبية
إزالة التعديات بالقليوبية

 

إزالة التعديات على الاراضي الزراعية
إزالة التعديات على الاراضي الزراعية

 

إزالة التعديات على أملاك الري
إزالة التعديات على أملاك الري

 

إزالة تعديات بالقليوبية
إزالة تعديات بالقليوبية

 

التعيات في الخانكة
التعيات في الخانكة

 

حملة إزالة التعديات
حملة إزالة التعديات

 


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محافظة القليوبية

التعديات على الاراضي الزراعية

املاك الدولة

كورونا

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