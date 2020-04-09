اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 01:04 م
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صور .. إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المنوفية

الخميس، 09 أبريل 2020 12:00 م
صور .. إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المنوفية إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن محمود المرسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور،بمحافظة المنوفية، أنه تم تنفيذ إزالة فورية بناحية قلتى الكبرى على مساحة 660 م2،عبارة عن تشوينات رمل وزلط ، وإزالة تشوينات على أرض زراعية بناحية كفر محمود على مساحة 300م٢، بالإضافة إلى إزالة فورية لعدد 2 حالة مخالفة بناحية أسريجة التابعة للوحدة المحلية ببهناى على مساحة 70م٢ .

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بإستمرار شن الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وإسترداد أراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ومنعاً لإستغلال الظروف الراهنة فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأنه تم إزالة ( 10) حالات تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 916 م2 بناحية قريتى سمادون وجريس باستخدام معدات الوحدة المحلية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ومسئولى حماية الأراضى بمديرية الزراعة.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة إتخاذ إجراءات حاسمة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة مع إستمرار أعمال الإزالة فى المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين فى شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة .


وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.

إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية (1)
إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية 

 

إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية (2)
إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية

 

إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية (3)
إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية

 

إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية (4)
إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية 

 

إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية (5)
إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية 

 

إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية (6)
إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية

 

إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية (7)
إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية

 

إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية (8)
إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية

 

 
إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية (11)

 

إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية (13)
إزالة تعديات على الأراضى بالمنوفية

 

 

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ازالة تعديات على الاراضى

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