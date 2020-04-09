صحيفة تركية: المشردين فى ظل نظام أردوغان يفضلون النوم بالشارع على دور الرعاية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة برجون التركية، إن المشردين فى مدينة اسطنبول يفضلون النوم فى الشارع على دور الرعاية، وقالت فى تقريرها: ظهر العديد من الأشخاص الذين لا مأوى لهم تحت ممر هاشم إشجان في منطقة فاتح فى اسطنبول في كاميرات المراقبة".

وبحسب الصحيفة: "قال أحد المشردين لم أذهب إلى الملجأ، المحافظة تعطينا 300 ليرة، ولا توجد آى اعتبارات اجتماعية في دور الرعاية، نحن جميعا في القاع، هنا أفضل الجميع يكمن على مسافة اجتماعية معينة. 500-600 شخص يقيمون في دور الرعاية.ولقد وصلت فرق الشرطة لليلتين، يريدون نقلنا بعيدًا، لكن لا أحد منا يريد أن يذهب. "

وقال مشرد أخر تحت سن العشرين:"انا ممنوع من الخروج لأنني تحت سن 20، جئت أيضًا، سأقيم هنا "ويقول مشرّد آخر: "إذا كان هناك بيت ضيافة أو فندق، سأذهب من هنا، فعلى الاقل هناك سيعقمون المكان.

وبحسب التقرير: "وصلت الشرطة، وتجمع بعض المشردين وغادروا المكان، وأخذت الشرطة المشردين الذين تبين أنهم تحت سن الـ 20".

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 6 آلاف و 8 آلاف شخص في اسطنبول يعيشون في الشارع.

وبحسب تقرير "المشردون في اسطنبول" الذي نشره حزب السعادة في ديسمبر الماضى، كانت المقاطعات الست التي يعيش فيها أشخاص بلا مأوى في محطات المترو والمباني المهجورة هي فاتح وبيوغلو وكاديكوي وأسكودار وبشيكتاش وسيشلي على التوالي.

وسجلت السلطات التركية اليوم، الخميس، 96 وفاة جديدة بكورونا، ليصل الإجمالي 908 ضحايا.