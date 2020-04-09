صحة شمال سيناء تجرى فحوصات طبية على مدخل مدينة الحسنة لمواجهة كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

قال المهندس أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تواصلت لليوم الثانى إجراءات الفحص الطبى التى بدأت الصحة اتخاذها على مدخل مدينة الحسنة فى نطاق الإجراءات الاحترازية التى تكثفها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة إلى أن الفحص يتم على بوابتى مدينة الحسنة على مدخل المدينة ومدخل المركز الذى يربط مناطقه ببقية أنحاء المحافظة بقرية بغداد.

وأوضح أن من يمر عبر هذه البوابات يخضع للفحص بجهازين يعملان بالأشعة تحت الحمراء، ويقوم بهذه الإجراءات فريق طبى متخصص بمساعدة رجال الشرطة على الأكمنة لاكتشاف أى أعراض أولية للحفاظ على صحة وسلامة مواطنى المركز والمدينة.

كما أعلن سليمان فرج محمد، رئيس مدينة نخل بشمال سيناء، أن أعمال تعقيم الشوارع تتواصل يوميا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولفت رئيس مركز ومدينة نخل إلى أن أعمال التعقيم انطلقت فجر أمس وتواصلت اليوم لليوم الثانى ومستمرة بشكل يومى، لافتًا إلى أنه تم تعقيم جميع الشوارع الرئيسية، والميادين، والمنشآت الحكومية.

وأضاف أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة لمنع التجمعات حرصًا على حياة المواطنين.

وسبق وأعلن سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينه نخل أنه تابع أعمال رش وتعقيم مستشفى نخل، التى تمت فى إطار حملة موسعة تشهدها كل أنحاء مدينة نخل لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات.

وقدم رئيس مدينة نخل الشكر للجهات الداعمة لعمليات رش وتعقيم المستشفى التى تخدم كل مدن وقرى وسط سيناء وحركة السفر على طريق ميناء نويبع البحرى وبقية المحافظات.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، فى بيان، أنها واصلت ليلة أمس بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة، أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش، بتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبإشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.