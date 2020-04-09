اليوم السابع
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شنجهاى الصينية تستعد لإعادة فتح المدارس بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 09:51 ص
شنجهاى الصينية تستعد لإعادة فتح المدارس بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا الصين
كامل كامل - ووكالات

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 قال مدير لجنة التعليم في مدينة شنجهاي الصينية اليوم الخميس إن المدارس التي أُغلقت لمكافحة تفشي فيروس كورونا ستفتح أبوابها مجددا في 27 أبريل نيسان.

وأضاف لو جينغ أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل.

وتابع أن المدارس ينبغي أن تستعد لاستئناف الدراسة لبقية الصفوف قبل السادس من مايو على أن تعلن كل مدرسة الوقت الملائم لها.

وفى سياق متصل بدأت قرية شينجيان في بلدية تشونجتشينج بجنوب غربي الصين في جذب شركات لزراعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية لتطوير صناعة الأعشاب الطبية الصينية التقليدية بهدف زيادة دخول الفلاحين المحليين. وحتى الآن، تم زراعة أعشاب طبية صينية تقليدية على مساحة اجمالي أكثر من 266.67 ألف متر مربع في القرية.

 

 


الصين

شنجهاي

المدارس

فيروس كورونا

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