شركة مياه الشرب تنتهى من كلورة 159 محطة مياه ارتوازية بجميع مراكز سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من كلورة 159 محطة مياه ارتوازية بجميع مراكز المحافظة لزيادة جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم كلورة عدد 25 محطة ارتوازية بمركز طما وعدد 7 محطات بمركز طهطا وعدد 10 محطات بمركز جهينة وعدد 16 محطة بمركز المراغة بالإضافة الى كلورة عدد 26 محطة بمركز سوهاج وعدد 18 محطة بالمنشاة وعدد 4 محطات باخميم وعدد 12 محطة بساقلتة كما تم الانتهاء من كلورة 9 محطات بجرجا و 8 محطات بمركز دار السلام و 24 محطة بمركز البلينا.

وأكد اللواء المهندس محمد بدرى أن كلورة محطات المياه الارتوازي تأتى كإجراء احترازي لضمان جودة مياه الشرب وتحسين جودة شبكات المياه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وان هناك خطة طموحة للانتهاء من كلورة جميع محطات المياه الارتوازية بجميع مراكز المحافظة قبل نهاية العام.