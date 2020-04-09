اليوم السابع
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شركة مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من شبكة مياه بتكلفة 5 ملايين جنيه

الخميس، 09 أبريل 2020 12:58 م
شركة مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من شبكة مياه بتكلفة 5 ملايين جنيه محطه مياه
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر أنه قد تم الانتهاء من أحلال وتجديد شبكة مياه منطقة حى مجاهد بالغردقة بتكلفة إجمالية  5 ملايين جنيه.

وناشدت الشركة أهالي المنطقة ربط وصلات المياه الخاصة بهم علي شبكة المياه الجديدة التى تم الانتهاء منها واشار عيسي إلي أن أعمال الإحلال والتجديد التى يتم تنفيذها بمناطق مختلفة من مدن المحافظة تهدف إلي تأمين وصول المياه  للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالي.

وأوضح رئيس شركة المياه أنه بالإضافة إلي عمليات الاحلال والتجديد التى يتم خلالها استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية تقوم الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن لضمان جودة مياه الشرب  بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.

وطبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر يتم تأهيل شبكات المياه لاستيعاب الضخ  طوال 24 ساعة، حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات.

 

 


وزاره الإسكان

شركه مياه البحر الأحمر

إحلال وتجديد الشبكات

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