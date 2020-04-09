اليوم السابع
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شركة مياه أسيوط تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروعات عبر الفيديو كونفرانس

الخميس، 09 أبريل 2020 12:26 م
شركة مياه أسيوط تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروعات عبر الفيديو كونفرانس جانب من الاجتماع
كتب أحمد حسن

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عقد مسئولو شركة مياه الشرب والصرف بأسيوط والوادى الجديد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى  للمشروعات الجارى تنفيذها بأسيوط والوادى الجديد، وذلك باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس Video Conference ، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  لشركة مياه أسيوط والوادي الجديد، أبرز جهود الشركة فى توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، ومعالجة الصرف الصحى، مؤكداً أن الشركة لا تدخر جهداً فى تقليل الفاقد من كميات المياه التى تضخ للمواطنين، حيث خصصت الشركة فى خطتها المالية هذا العام 103 ملايين جنيه لتنفيذ أعمال الاحلال والتجديد ومد وتدعيم الشبكات، ودق آبار جديدة   وتنفيذ وصلات جديدة، للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى المياه والصرف الصحى.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى القائمة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة بكافة مشتملاتها من (شبكات إنحدار – محطات رفع – خطوط طرد – محطات معالجة غير تقليدية ) بعدد 7 قرى على مستوى محافظة أسيوط وتشمل ( المراونة – جزيرة قاو – الكوم الأحمر بمركز البدارى ) ( قرية المسعودى بمركز أبو تيج ) ( قرية نزلة باخوم بمركز ساحل سليم ) ( قرية عرمية الخضيرى بمركز ديروط ) ( قرية الطوابية – بمركز الفتح ) بتكلفة 156.5 مليون شاملة أعمال التصميمات والإشراف على التنفيذ حتى الإستلام الإبتدائي .

كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بعدد  5  قرى بمحافظة الوادي الجديد ( درب الأربعين قرية 2 – الشيخ مرزوق – عائشة عبد الرحمن – علي ابن أبي طالب – الصحوة ) بإجمالي تكلفة تقديرية 75.5 مليون جنيه، وتم مناقشة المشروعات والمعوقات تمهيداً لحلها مع الجهات المعنية.

كما تم خلال الاجتماع التواصل مع بعض رؤساء شركات المياه والصرف وقيادات الشركة القابضة، سعيا لتبادل الخبرات  حول الاجراءات الاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

 


وزاره الإسكان

مشروعات الصرف الصحى

مشروعات المياه

فيديوكونفرانس

فيروس كورونا

شركه مياه أسيوط

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