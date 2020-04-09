شركة ألمانية تعتزم بدء تجارب سريرية للقاح ضد كورونا يونيو المقبل

كتب أحمد علوى

أعلنت شركة CureVac الألمانية المتخصصة في صناعة الأدوية البيولوجية ، أنها تخطط لبدء التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كل من بلجيكا وألمانيا في يونيو ، حسبما أعلنت الشركة اليوم الخميس.

ويستخدم اللقاح " RNA – mRNA "، وهو الجزىء المطلوب لنسخ DNA (المواد الوراثية) ، لنسخ المعلومات من واحد أو أكثر من الجينا، عن طريق حقن mRNA في جسم المريض ، لكى يتم تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج البروتينات العلاجية المطلوبة نفسها.

ونشرت صحيفة لا ليبر البلجيكية هذا الإعلان الصادر عن جان ستيفان ، رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد، وقال ستيفان ، ان التجارب ستشمل في البداية الأشخاص الذين لم يتعرضوا بعد للفيروس التاجي، ثم إلى الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل للإصابة ، وأخيراً إلى كبار السن ، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأوضح ستيفان ،أن شركة CureVac ستختبر خلال التجارب " أنواع الأجسام المضادة التي سيحدثها اللقاح" ، وسيحاول فهم الاستجابة المناعية لدى أولئك الذين أصيبوا بالفعل.

وقال ستيفان: إذا أثبت اللقاح أنه غير فعال ، فلدى شركة CureVac لقاحين أو ثلاثة آخرين مرشحين للتجربة.

يذكر أن بلجيكا قامت مؤخرًا بتقليص وقت الانتظار للتجارب السريرية ، مما جعل من الممكن بدء التجربة بعد أربعة أيام من طلبها في حالة إطلاق حملة تجارب واحدة.

كما تجري حاليًا تجارب سريرية في بلجيكا لتحديد كفاءة أربعة أدوية مضادة للفيروسات ضد فيروس كورونا.

وضخت الدولة أيضًا 5 ملايين يورو في إئتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI) ، الذي يطمح إلى تطوير لقاح يتاح عالميًا في غضون من 12 إلى 18 شهرًا.