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شبكة ‏CNN‏: ترامب يستعد لإعلان فرقة عمل اقتصادية ‏منفصلة لآثار كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 11:04 م
شبكة ‏CNN‏: ترامب يستعد لإعلان فرقة عمل اقتصادية ‏منفصلة لآثار كورونا ترامب
كتبت: نهال طارق

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قالت مصادر مطلعة لشبكة سي إن إن الإخبارية إن الرئيس دونالد ترامب يستعد للإعلان عن فرقة عمل ثانية لفيروس كورونا تركز فقط على إعادة فتح الاقتصاد الوطني.
 
ركز كبار المساعدين مثل وزير الخزانة ستيفن منوشين ومدير المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو فقط على مسألة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.
 
لكن في الأيام الأخيرة ، طلب عدد من مستشارين ترامب ان ينشئ فرقة عمل منفصلة من أجل تبسيط العملية حتى يمكنها التركيز بشكل أساسي على إعادة فتح الاقتصاد، ومن المرجح أن تضم فرقة العمل هذه كبار الموظفين من وزارة الخزانة والمجلس الاقتصادي الوطني ووزارة العمل ووزارة التجارة.
 
ووفقا للتقرير لن يقتصر الأمر على مشاركة مسؤولي الإدارة حيث كان هناك تواصل مع شخصيات مثل غاري كوهن والرئيس التنفيذي لبلاكستون ستيف شوارزمان وآرت لافر وحتى الفرق الرياضية الكبرى والرياضيين المعروفين.
 
قدمت  بعض الأفكار إلى كبار مساعدي البيت الأبيض بشأن خطة لإنعاش الاقتصاد، وتضمنت اقتراحًا بفرض ضرائب على المنظمات غير الربحية ، وخفض أجور بعض الموظفين العموميين وتقديم إجازة ضرائب على الرواتب.
 
خلال الأسبوع الماضي ، عقد الفريق الاقتصادي لترامب عدة اجتماعات معه حيث اوصوا أنه حتى لو لم يفتح الاقتصاد كله مرة واحدة في 1 مايو (وهو موعد دائر فيه المستشارون على أنه تاريخ إعادة افتتاح محتمل) يجب على الإدارة على الأقل ان تعلن عن جدول زمني تقديري مع إرشادات حول كيفية إعادة الاقتصاد إلى طبيعته.
 
كما أخبروا ترامب أنه بحاجة إلى إصدار مبادئ توجيهية اقتصادية بالإضافة إلى إرشادات حول الممارسات الصحية، وبدأ بعض أعضاء الفريق في تقييم المبادئ التوجيهية بشأن الوقت الذي يمكن فيه للدول أن تعود إلى وضعها الطبيعي بما في ذلك فترة 14 يومًا مستدامة مع انخفاض في الحالات والمستشفيات التي تعود إلى ظروف ما قبل الأزمة.
 
وفي نفس السياق أعرب ترامب عن اهتمامه بإعادة فتح الاعمال، لكن خبراء الصحة حذروا من أن بعض المناطق ستستمر في الاغلاق اكثر من غيرها.
 
ويتوقع بعض المساعدين حدوث جدل حول كيفية ووقت إعادة فتح الاقتصاد ليؤدي إلى اشتباكات بين فرق ترامب الصحية والاقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي تشكيل فرقة عمل ثانية منفصلة التي يديرها مايك بنس إلى خلافات.
 
وبحسب التقرير أصدرت الحكومة الفيدرالية فقط توصيات بشأن الإبعاد الاجتماعي وإغلاق الأعمال ، وسيكون الأمر متروكًا لحكام الولايات لعكس الأوامر الإلزامية.
 
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN نشر يوم الأربعاء أن 60% من الأمريكيين يقولون إنهم سيشعرون بعدم الارتياح للعودة إلى روتينهم المعتاد إذا تم رفع المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية بعد 30 أبريل ، وهو تاريخ انتهاء الصلاحية الحالي لتوصيات ترامب.

الولايات المتحدة

ترامب

وباء كورونا

اقتصاد أمريكا

الحكومة الفيدرالية

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