شباب الصفوة الأفارقة بمكتبة الإسكندرية يلتقون إلكترونيا

الإسكندرية جاكلين منير

نظم برنامج دراسات التنمية وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية برنامجه شباب الصفوة الأفارقة الأسبوعى عبر أليات التواصل الإلكتروني.

وشارك في اللقاء مجموعة من الطلاب المصريين والأفارقة الدارسين بمصر من جنوب السودان وأوغندا والسودان وجزر القمر، وتطرق الي موضوع "جائحة فيروس كورونا: وما بعده"، وتناول أهم الإجراءات الوقائية التي يجب إتخاذها للوقاية من الفيروس، والاعتماد على المعلومات الصحيحة الموثقة من خلال المواقع الرسمية مثل موقع وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بمصر.

تبع ذلك مناقشة مفتوحة مع الطلاب حول تصوراتهم لما سيكون عليه شكل العالم وخاصة قارة أفريقيا في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، خاصة في المجالات المختلفة وعلي رأسها البحث العلمي والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، علي أهمية برنامج شباب الصفوة الأفارقة الذي تتبناه مكتبة الإسكندرية لبناء قدرات الشباب العلمية، إيمانا بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع وضرورة إكتسابهم مهارات علمية وابداعية بهدف مواكبة التطورات السريعة التي يشهدها هذا العصر، وأضاف أن البرنامج يمثل منصة لتبادل الافكار ما بين الشباب الأفارقة، ويؤكد على دور مصر الريادي في إفريقيا

جدير بالذكر ان برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الافريقية أطلق مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجالات التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ علي الموارد الطبيعية الموجهة للشباب المصري والإفريقي، أبرزها برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل الموجه لطلاب المدارس (13- 18عامًا)، وبرنامج رابطة شباب الصفوة لطلاب الجامعة منذ عام 2006، وبرنامج "رابطة شباب الصفوة الافارقة" الموجه الي الطلاب الافارقة الدراسين بجامعة الاسكندرية منذ عام 2011 وبرنامج "رابطة شباب الصفوة الافارقة بالقاهرة" الموجه الي الطلاب الافارقة الدراسين بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان بسفارة المعرفة لمكتبة الإسكندرية بجامعة القاهرة منذ عام 2016.

و أكدت مكتبة الاسكندرية حرصها علي تفعيل دورها في العالم الرقمي، ولاسيما في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا، حيث اتاحت نحو مائتي ألف كتاب الكترونيا، وتقدم خدمات للباحثين عن بعد، وتمتد بخدماتها الالكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرض الانشطة الثقافية والفنية علي قناتها علي يوتيوب، وتقدم المراكز المتخصصة بها خدمات الكترونية لروادها مثل مركز الخطوط، ومركز الأنشطة الفرانكفونية