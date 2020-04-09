سيبها علينا … أهالى قرية خلوة الشرفا يطالبون بتوصيل بالصرف الصحى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب عدد من أهالى قرية خلوة الشرفا مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ، رئيس مجلس الوزراء والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بتوصيل منازلهم على الصرف الصحى كباقى منازل القرية .

وقال عبدالباسط العشرى من أهالى القرية أنه تم توصيل القرية على الصرف الصحى بتمويل من الاتحاد الأوروبى ، وتفاجأت أنا وعدد من الأهالى برفض توصيل منازلنا على شبكة الصرف الصحى ، وعندما سألنا القائمين على توصيل الصرف الصحى بالقرية ، كان الرد أن تلك المنازل البالغ عددها أكثر من 50 منزل خارج الحيز العمرانى ، رغم أن معظم القرى المجاورة بها نفس المشكلة ، وتم توصيل الصرف الصحى لكل المنازل بلا استثناء .

وأضاف سعيد عطية من أهالى القرية ، أن منازلنا مقامة منذ زمن بعيد وموصل بها كل المرافق من مياه شرب وكهرباء بالعدادات وندفع شهريا ما نستهلكه من مياه وكهرباء بايصالات رسمية وإستغربنا جميعا لعدم إراجنا ضمن منازل القرية .

وأشار جمعة صديق صاحب منزل ، لم يتم توصيل الصرف الصحى له أن عدم توصيل منازلنا يؤدى الى كارثة بيئية لأن القرية محاطة بمحطتى تحلية مياه هما محطة الرحمانية ومحطة الدهتمون وعدم الحاق منازلنا بمشروع الصرف الصحى من الممكن أن يلوث مياه المحطات .

وطالب الجميع رئيس مجلس الوزراء والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، باستثناء عدد المنازل بقرية خلوة الشرفا مركز أبو كبير من شرط الحيز العمرانى أسوة بالقرى المجاورة ومنها قرية الشهداء الملاصقة لقرية الدهتمون على سبيل المثال لا الحصر .

يشار إلى أن محافظ الشرقية ، شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية

أهالى قرية خلوة الشرفا

أهالى قرية خلوة الشرفا



المنازل مقامة منذ زمن



المنطقة المحرومة من الصرف الصحى