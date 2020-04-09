سلطات بلجيكا تعلن إغلاق كامل للبريد والبنوك خلال عيد الفصح

كتب: أحمد علوى

قرر اتحاد البنوك البلجيكية "Febelfin"، تعليق العمل بشكل كامل وإغلاق كافة فروع البنوك خلال عطلة عيد الفصح، وأوضح بيان الاتحاد البلجيكى، أنه خلال يومي غدا الجمعة 10 والاثنين 13 أبريل، ستكون البنوك فى إغلاق تام.

وأشار Febelfin، إلى أن عمليات الدفع الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ممكنة أيضًا فى أيام الإغلاق وبالتالى يمكن للمستهلكين الدفع رقميا دون أى مشكلة (باستخدام الهاتف الذكى أو البطاقة البنكية).

ومع ذلك، ينصحFebelfin ، أنه يجب التخطيط للتحويلات التقليدية فى الوقت المناسب، حيث قد يتم تأجيل معالجتها حتى يوم الثلاثاء القادم بسبب عطلة عيد الفصح الممتدة.

ولاحترام تدابير الاحتواء تعمل معظم البنوك عن طريق المواعيد فقط (فى أيام الأسبوع، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الظهر).

ومن جهتها، أعلنت شركة البريد البلجيكيةBpost ، أن مكاتب البريد ستغلق خلال عطلة عيد الفصح، على أن يكون الإغلاق متصل ويبدأ من يوم غد الجمعة حتى الاثنين المقبل ولن يكون هناك أى عمليات تسليم للطرود.

وكانت السلطات الصحية فى بلجيكا، قد كشفت عن تطور جديد فى أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، فبعد أن كانت أرقام الإصابات ترتفع بشكل مرعب، فقد أصبح هناك أمل بعد الإعلان عن السماح لأكثر من 500 مريض بمغادرة المستشفى.

ووفقًا لأحدث تقرير لمعهد Sciensano الصحة والخاص بوباء كورونا، والذى أعلن للمرة الأولى، كان عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفى في يوم واحد أكبر من عدد الحالات الجديدة التي دخلت المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سمح لـ 504 أشخاصا بمغادرة المستشفى في حين تم نقل 499 شخصًا إلى المستشفى .

ويضيف المعهد العلمي للصحة العامة، أن ما مجموعه 5735 سرير مستشفى مشغول في الوقت الراهن أي بزايدة قدرها (+57)، منهم 1261 في العناية المركزة بزيادة قدرها (+16) .

وقد وصل عدد الوفيات في بلجيكا منذ انتشار وباء كورونا إلى 1447 حالة وفاة بزيادة 164 حالة وفاة عن يوم السبت.