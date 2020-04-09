سفير مصر بالكويت يدشن حملة تكاتف لدعم الحالات الإنسانية للجالية

دشن سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، اليوم الخميس، مبادرة تحت عنوان عنوان (تكاتف) لدعم الحالات الإنسانية من أبناء الجالية، وأوضح القونى -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت- أن المبادرة تسعى إلى تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها عدد كبير من أبناء الجالية، سواء الفاعلين في المجال الطوعي والإنساني، أو من مجتمع رجال الأعمال، لمساعدة المتضررين من الظروف الراهنة، والتنسيق بين هذه الجهود لتحسين كفاءتها، وتحقيق الهدف المرجو منها، بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
وأكد أن المبادرة تقوم على الاستفادة من الجهود المبذولة التي تمكنت بالفعل من إيصال جانب كبير من المساعدات خلال الفترة الماضية، بمبادرات فردية وجماعية انطلقت بالمقام الأول من إحساس أبناء الجالية بالتكاتف تجاه ذويهم، وحرصهم على تخفيف الأعباء عليهم في ظل الصعوبات المعيشية الحالية.
وكشف عن تخصيص استمارة اليكترونية يمكن الدخول إليها من خلال صفحات السفارة والقنصلية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو صفحات شركاء المبادرة؛ لتسجيل الحالات المحتاجة، بالاضافة الى تشكيل فريق عمل يقوم بتجميع الحالات وتوفير الدعم اللازم لها، فضلا عن مجموعة من المتطوعين للمشاركة في التنفيذ، منوها بأنه سيتم إيلاء الأولوية للاحتياجات المعيشية اليومية للمتضررين.
ورحب سفير مصر لدى الكويت، بتواصل الراغبين في الانضمام للمبادرة مع السفارة، معربا عن ثقته في استمرار روح التعاون الطيبة بين أبناء الجالية، والتي تقدم نموذجا مشرفا لأبناء مصر في الخارج.
كما دعت سفارة مصر لدى الكويت، المخالفين لقوانين الإقامة من أبناء الجالية، إلى تسجيل بياناتهم وفقا للاليات المقررة.
وذكرت السفارة المصرية - في بيان رسمي لها اليوم الخميس، أنها تابعت عملية تسجيل مخالفي الإقامة من أبناء الجالية اعتبارا من يوم 6 أبريل الجاري، وفقا لما أعلنت عنه السلطات بدولة الكويت، مشيدة في هذا الصدد بالإجراءات ذات الصلة باستقبالهم.
وأوضحت السفارة أنه سيتم فتح أبواب القنصلية بصورة استثنائية غدا الجمعة، للتسهيل على أبناء الجالية في استكمال الأوراق المطلوبة منهم في عملية التسجيل، وذلك استمرارا للجهد الذي قامت به القنصلية في تمديد جوازات السفر المنتهية، وإصدار وثائق سفر لعدد كبير من الحالات، لتمكينهم من إتمام عمليات التسجيل.
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