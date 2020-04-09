سفارة اليمن: تم فحص عدد من أبناء الجالية المشتبه بإصابتهم بكورونا والنتائج سلبية

إيمان حنا

أكد السفير اليمنى لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، ضرورة تكاتف كافة الجهود الرسمية والمجتمعية من أجل تقديم كافة أنواع الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الجالية اليمنية المتزايد عددها نتيجة الظروف التى تعيشها بلادنا منذ انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الدولة ومؤسساتها .وفق بيان عن السفارة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنتى الإغاثة ومتابعة أوضاع العالقين في سفارة اليمن بالقاهرة خلال الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم برئاسة السفير محمد علي مارم، أوضاع الجالية اليمنية والاحتياجات الملحة لها في ظل الأوضاع الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد -COVID 19.

وشدد السفير مارم على أهمية العمل المؤسسي من قبل اللجنتين وضرورة البدء في العمل الميداني لحصر الجالية ومناطق تواجدها، وتحديد الحالات الأشد احتياجاً، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وقدوم شهر رمضان المبارك، داعياً المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال إلى المساهمة في التخفيف من معاناة أبناء الجالية في ظل هذه الظروف .

من جانبه استعرض المستشار الطبي الدكتور محمد باحاج اوضاع الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس من أبناء الجالية، مؤكداً بأن الملحقية قامت بمتابعة كافة الحالات التي تواصلت معها عبر الأرقام المعلنة من السفارة ولم يثبت إصابة أي من أبناء الجالية بالفيروس، وستعمل الملحقية على متابعة كافة الحالات التي تصل اليها .

ومن جانبه استعرض رئيس الجالية اليمنية في مصر علي العيسائي أوضاع الجالية بمختلف فئاتها.. مؤكداً ضرورة العمل وبجدية على تحديد الأولويات وتقدم الدعم اللازم للحالات الأكثر احتياجاً بما فيهم المرضى ومن فقدوا أعمالهم وأولئك الذين تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن بسبب حظر الطيران .