سفارة إسبانيا بالقاهرة تطالب رعاياها بالالتزام بتعليمات مصر لمواجهة كورونا

كتبت: هناء أبو العز

طلبت السفارة الإسبانية بالقاهرة من رعاياها الذين يعيشون فى مصر، الامتثال التام للتدابير الوقائية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا، موضحة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية منها تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى يوم 23 أبريل المقبل، بالإضافة إلى إغلاق المطاعم والمقاهى، مع وجود إمكانية للتوصيل المنزلى.

كما أشارت السفارة إلى قرار الحكومة المصرية، تمديد إغلاق الكليات والجامعات لمدة أسبوعين آخرين.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الخميس، إن بلاده قريبة من بداية انحسار وباء فيروس كورونا، وحث جميع الأحزب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

وقال أمام البرلمان شبه الخالي حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام "بدأت مرحلة السيطرة على الحريق... سوف نحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ في البلاد أسبوعين حتى 26 من أبريل.

واقترحت الحكومة خطة اقتصادية تسعى لحشد الأحزاب السياسية ونقابات العمال والشركات والأقاليم خلف سياسة مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد.

وقال سانتشيث "إنني أقترح وثيقة كبرى من أجل إعادة بناء إسبانيا اقتصاديا واجتماعيا على كل القوى السياسية الراغبة في المشاركة".

وذكر رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لكبح تفشي مرض كوفيد-19- وهي من أشد الاجراءات في أوروبا- ساعدت في إنقاذ كثير من الأرواح وقلصت الزيادة النسبية اليومية في عدد الإصابات الجديدة إلى أربعة بالمئة من 22 بالمئة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أمس الأربعاء ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بواقع 757 حالة إلى 14555، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا. وزاد عدد الإصابات إلى 146690 من 140510 يوم الثلاثاء.