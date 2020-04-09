اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: وفيات كورونا فى أمريكا تتجاوز 15 ألفا

الخميس، 09 أبريل 2020 06:02 م
رويترز: وفيات كورونا فى أمريكا تتجاوز 15 ألفا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف إحصاء لرويترز، أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 15700 اليوم الخميس، رغم وجود مؤشرات على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.

وسجلت الوفيات في الولايات المتحدة أرقاما قياسية جديدة يومى، الثلاثاء والأربعاء، حيث يتم تسجيل ما يزيد على 1900 حالة وفاة جديدة كل يوم، بحسب إحصاء رويترز

وقالت الدكتورة ديبورا بيركس ، الخبيرة الطبية في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تأمل في طرح اختبار الأجسام المضادة في غضون 10-14 يومًا كوسيلة محتملة لإعادة ملايين الأمريكيين إلى العمل، ووفقاً لموقع صحفية "ديلى ميل" البريطانية، سُئلت "بيركس" عما إذا كانت تعتقد أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة ستستمر حتى 1 مايو، حيث تجاوزت عدد الحالات 422000 حالة وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 14200.

وأجابت الخبيرة الطبية في البيت الأبيض الأمريكي : "نجري سلسلة من التحقيقات الواضحة حول ما حدث في واشنطن ولوس أنجلوس وماذا يعني ذلك وكيف تبقي عدد الحالات منخفضًا".

وقالت بيركس: "نحن نتطلع أيضًا بعناية إلى طرحه ونأمل أن نجري قريبًا خلال 10 إلى 14 يومًا اختبار الأجسام المضادة حتى نتمكن من معرفة عدد الأمريكيين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة".


امريكا

وفيات كورونا

اصابات كورونا

اخبار امريكا

الولايات المتحده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المصابون بكورونا يتجاوزون المليون و500 ألف.. عدد الحالات النشطة مليون و102 ألف و96% يعانون أعراضا خفيفة.. أمريكا تتصدر قائمة أعدد المصابين والصين فى المركز السادس..والأسبان يحافظون على طقوس الفصح بالحجر المنزلى

الخميس، 09 أبريل 2020 06:00 م

جرائم سلاحها السعال.. تهم الإرهاب تلاحق مرتكبى الكحة المتعمدة فى أمريكا

الخميس، 09 أبريل 2020 05:22 م

رئيس “CDC السابق: تأخرت أمريكا فى مواجهة كورونا تسبب فى ارتفاع عدد الوفيات بها؟

الخميس، 09 أبريل 2020 05:00 م

سيلينا جوميز تتحدث عن أمريكا فى عهد ترامب: يجب علينا أن نفعل ما هو أفضل

الخميس، 09 أبريل 2020 03:09 م

أمريكا تسعى لطرح اختبار الأجسام المضادة خلال 10 أيام لإعادة الأمريكيين للعمل

الخميس، 09 أبريل 2020 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

نيوكاسل الإنجليزي يدخل سباق ضم محمود تريزيجيه

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة