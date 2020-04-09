اليوم السابع
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"رويترز": روسيا والسعودية أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط

الخميس، 09 أبريل 2020 04:37 م
"رويترز": روسيا والسعودية أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط أوبك
وكالات

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أكد مصادر بحسب "رويترز"، بدء اجتماع أوبك+ بالفيديو لبحث خطط تخفيضات كبيرة على إنتاج النفط، مضيفا، أن هناك اتفاق بين السعودية وروسيا على تخفيضات عميقة لإنتاج النفط.

 

وأضاف المصدر بحسب "رويترز"، إن أوبك+ وآخرون سيبحثون تخفيضات لإنتاج النفط تصل إلى 20 مليون برميل، مشيرا إلى أن روسيا والسعودية أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط، أي ما يعادل 20 % تقريبا من الإمدادات العالمية، واصفا ذلك بقوله"ذاك اتفاق عالمى"، ولم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك - وهو ما تصر عليه روسيا ومنتجو أوبك.

 

وقال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، إن دول أوبك+ تستطيع بسهولة خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل أو أكثر، مشيرا إلى أنه متفائل بأن السعوديين والروس سيتوصلون لاتفاق بشأن النفط لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

 

وبحسب "رويترز"، قال برويليت في مقابلة مع سي.ان.بي.سي: "أعتقد أنهم يستطيعون بسهولة الوصول إلى عشرة ملايين، وربما أكثر، وبلا ريب أكثر إذا ضممت الدول الأخرى المنتجة للنفط، دولا مثل كندا والبرازيل وآخرين. هذا ممكن بسهولة"، مضيفاً، "نحن متفائلون أنهم سيتوصلون إلى اتفاق بين السعوديين والروس من أجل استقرار الأسواق".
 

 


اوبك

منظمه اوبك

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