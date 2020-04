رومانيا تساعد بعلاج الإيطاليين من كورونا.. ورئيسة الاتحاد الأوروبى: هذا تضامن

دفعت رومانيا بفريق طبى يضم أطباء وممرضات للمشاركة فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى إيطاليا، حيث سيشارك الفريق الطبى الرومانى فى معالجة المصابين بالفيروس التاجى فى إيطاليا، وذلك ضمن الجهود الأوروبية لدعم روما من أجل وقف نمو الفيروس القاتل.

ونشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، مقطع فيديو يكشف وصول فريق طبى من رومانيا إلى إيطاليا للمشاركة ضمن الأطقم الطبية المخصصة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بالمدن الإيطالية، وقالت فى تعليقها على الفيديو: "الأطباء والممرضات من رومانيا يعالجون المرضى فى إيطاليا لمساعدة الأسرة الأوروبية.. هذا هو تضامن الاتحاد الأوروبى فى العمل".

Medici e infermieri dalla Romania prestano cure a pazienti in Italia per aiutare la famiglia europea. Questa è #solidarietàUE in azione. pic.twitter.com/FvDdaybOFn