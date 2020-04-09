رومانيا تساعد بعلاج الإيطاليين من كورونا.. ورئيسة الاتحاد الأوروبى: هذا تضامن

كتب محمد رضا

دفعت رومانيا بفريق طبى يضم أطباء وممرضات للمشاركة فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى إيطاليا، حيث سيشارك الفريق الطبى الرومانى فى معالجة المصابين بالفيروس التاجى فى إيطاليا، وذلك ضمن الجهود الأوروبية لدعم روما من أجل وقف نمو الفيروس القاتل.

ونشرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، مقطع فيديو يكشف وصول فريق طبى من رومانيا إلى إيطاليا للمشاركة ضمن الأطقم الطبية المخصصة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بالمدن الإيطالية، وقالت فى تعليقها على الفيديو: "الأطباء والممرضات من رومانيا يعالجون المرضى فى إيطاليا لمساعدة الأسرة الأوروبية.. هذا هو تضامن الاتحاد الأوروبى فى العمل".

Medici e infermieri dalla Romania prestano cure a pazienti in Italia per aiutare la famiglia europea. Questa è #solidarietàUE in azione. pic.twitter.com/FvDdaybOFn — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2020

ويأتى هذا التوجه الأوروبى لدعم إيطاليا فى مواجهة الفيروس التاجى بعد حالة من الغضب سيطرت على مواطنين وسياسيين إيطاليين، لعدم تلقى بلدهم أى دعم من الاتحاد الأوروبى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حينما كانت إيطاليا على رأس قائمة الدول الأكثر تضررًا عالميًا من المرض القاتل، والتى لا تزال فى المقدمة من حيث الوفيات، بينما تحل فى المرتبة الثالثة بعد أمريكا وإسبانيا فيما يخصص عدد الإصابات.

وخلال الأيام الماضية، اتجه عدد من المواطنين فى إيطاليا، إلى حرق علم الاتحاد الأوروبى، فى إشارة منهم لعدم مساعدة الاتحاد لهم خلال أزمتهم المأساوية مع فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وانتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو تظهر حرق الإيطاليين لعلم الاتحاد الأوروبى، لتعبر عن أزمة حقيقية بين إيطاليا وأوروبا، مرددين خلال الفيديوهات جملة "نحن سننقذ أنفسنا"، بينما فى الخلفية يتم تشغيل النشيد الوطنى الإيطالى.





ووفقا لوسائل إعلام، يعتبر الفيديو ردا من الشعب الإيطالى للاتحاد الأوروبى، الذى لم يهم لمساعدتهم، خلال تفشى وباء فيروس كورونا فى البلاد، فى الأسابيع الأخيرة، حيث تعتبر إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، ويعتبر عدد الوفيات الأعلى عالميا، بفارق كبير عن الصين، مركز تفشى الوباء.

ويشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، كانت قد قالت، الثلاثاء الماضى، إن الاتحاد الأوروبى سيقدم أكثر من 15 مليار يورو للمساعدة فى مكافحة وباء فيروس كورونا القاتل، وأوضحت أوروسلا، على تويتر، أن الاتحاد الأوروبى سيضمن أكثر من 15 مليار يورو لمساعدة شركائنا فى جميع أنحاء العالم لمكافحة فيروس كورونا.









وقالت فون دير لين، "من مصلحتنا ضمان نجاح المعركة فى جميع أنحاء العالم، من خلال الوقوف متحدين والعمل معًا ، يمكننا هزيمة هذا الفيروس"، ومع تعرض معظم دول الاتحاد الأوروبى للإغلاق مع ارتفاع حصيلة القتلى فى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ، أصبحت أوروبا بؤرة تفشى المرض العالمى مع أقل من 50.000 حالة وفاة، وفى الأسبوع الماضى، كشفت فون دير لين، عن خطة بقيمة 100 مليار يورو لمنع الشركات من تسريح الموظفين عبر الكتلة الأوروبية من أجل منع الركود المدمر والحفاظ على الوظائف والأعمال التجارية.