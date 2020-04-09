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روسيا تكشف عن الأماكن الأكثر خطورة لتفشى "كورونا" فى سوريا

الخميس، 09 أبريل 2020 08:24 م
روسيا تكشف عن الأماكن الأكثر خطورة لتفشى "كورونا" فى سوريا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس أن الوضع الأكثر صعوبة والأكثر احتمالا لانتشار فيروس (كورونا) في شرق الفرات وفي محيط التنف في سوريا.
وقالت زاخاروفا - في مؤتمر صحفي - "إن الوضع الأكثر صعوبة والأكثر خطورة لتفشي فيروس كورونا في شرق الفرات ومحيط التنف – أي تلك الأجزاء التي احتلتها الولايات الأمريكية وحلفاؤها بشكل غير قانوني". وأشارت إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق.
ووفقا للأمم المتحدة، أكدت زاخاروفا أن المنطقة تحتوي على عدد كبير من الألغام والذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى أنه لا يعمل سوى مشفيين في المنطقة كلها.
وأردفت زاخاروفا: "وفي الوقت نفسه، توجد بؤر العدوى الأكثر خطورة المحتملة في هذه الأراضي، وهي السجون المكتظة، والتي تحتوي على أكثر من 10 آلاف محتجز من "الدواعش"، ومخيمات النزوح الداخلي".
وفي وقت سابق، أعلنت سوريا شفاء حالة ثالثة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
يشار إلى أن سوريا سجلت 19 إصابة بفيروس كورونا، حيث تماثل للشفاء 4 حالات، بينما وصل عدد الوفيات إلى 2.


روسيا

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كورونا

كورونا فى سوريا

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