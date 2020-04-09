موسكو (أ ش أ)

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، أن اختبارات فيروس كورونا المستجد التى أجريت حتى الآن فى البلاد تجاوزت المليون، وأوضحت الهيئة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الخميس، أن 171 ألف شخص لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية، للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، فى انخفاض من 185 ألفا قبل يومين.

وحسب بيانات أمس الأربعاء، فإن حصيلة المصابين بكورونا في روسيا بلغت 8672 شخصا في 81 من مناطق البلاد الـ85، فيما وصل عدد الوفيات إلى 63 حالة.

وكان البروفيسور أناتولي ألتشتاين، أستاذ الطب في روسيا، قال إنه يمكن التغلب على وباء فيروس كورونا فى وقت أبكر من المواعيد النهائية التى أعلنتها السلطة الصحية المختصة.



وأضاف "ألتشتاين"، خلال لقائه على على المحطة التلفزيونية NSN: "يمكن أن تستمر الذروة لفترة طويلة جدا، اعتمادا على ما يعتبر ذروة. فإذا كنت تحسبها حتى اللحظة التي يبدأ فيها عدد المصابين في الانخفاض، فقد يستغرق الأمر شهرا" .



وأشار إلى أن الوصول إلى قمة الذروة يمكن أن يحدث في غضون أسبوعين، وبعد ذلك سيكون هناك انخفاض.



وختم ألتشتاين قائلا: "أعتقد أن هذا الوباء سيتوقف بحلول نهاية أبريل أو في أوائل مايو".



وأعلنت رئيسة الوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية في روسيا، فيرونيكا سكفورتسوفا، عصر الثلاثاء، أن وباء الفيروس التاجي في روسيا سيبلغ ذروته خلال أسبوعين، وبعد ذلك سيظل عدد الإصابات الجديدة عند أعلى قمته القصوى حتى حوالي يونيو ثم يبدأ بعد ذلك بالانخفاض.