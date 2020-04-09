روبرت كوخ: عودة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا فى ألمانيا

كتبت: هناء أبو العز

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 108202 حالة، ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وأظهرت بيانات منصة "وورلدوميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و519 ألفاً صباح اليوم، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 330 ألفاً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات تجاوز 88 ألفاً.

وأظهرت حصيلة جديدة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم أن عدد الإصابات تجاوزت المليون ونصف المليون حتى صباح اليوم الخميس .