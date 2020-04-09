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روبرت كوخ: عودة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا فى ألمانيا

الخميس، 09 أبريل 2020 11:44 ص
روبرت كوخ: عودة ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا فى ألمانيا ميركل
كتبت: هناء أبو العز

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 أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية،  أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 108202 حالة، ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.
 
وأظهرت بيانات منصة "وورلدوميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و519 ألفاً صباح اليوم،  كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 330 ألفاً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات تجاوز 88 ألفاً.
 
وأظهرت حصيلة جديدة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم أن عدد الإصابات تجاوزت المليون ونصف المليون حتى صباح اليوم الخميس .
 

وكان قد أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية على التصريحات الأخيرة للمستشارة أنجيلا ميركل، والتي ذكرت فيها أنه ليس بالإمكان تحديد موعد لتخفيف الإجراءات المتبعة حاليا، وأن فعل ذلك فى ظل الموقف الراهن سيكون أمرا غير مسؤول.

وكانت ميركل قالت في رسالة فيديو "سأكون قد تصرفت على نحو غير مسؤول تماما إذا أعلنت لكم اليوم ببساطة يوما محددا لإلغاء الإجراءات أو حتى تخفيفها، بينما لا أستطيع الالتزام بهذا الوعد، لأن أعداد الإصابات لم تتراجع،نحن جميعا سنعيش فترة عيد القيامة بصورة مختلفة تماما عن ذى قبل".

 


المانيا

كورونا

ربورت كوخ

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