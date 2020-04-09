رفع الحجر الصحى عن 12 أسرة بقريتى القيس وأبوجرج فى بنى مزار بالمنيا

وأكد المحافظ، أن الحفاظ علي سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الاسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازى لمنع انتشار العدوي داخل المركز.

وأوضح المحافظ، أنه حين تم التأكد من ايجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين فقد تم اجراء عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئه اخري من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والامكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أضاف المحافظ، أنه فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، تم التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القرار، توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتخصيص مساعدات عينية لأسر الحجر المنزلي، حيث تم تخصيص 2000 كرتونة مواد غذائية متنوعة وشنطة طبيه وقائية، مقدمة من مؤسسة صناع الخير، بالإضافة الي تخصيص 2000 كيلو، من اللحوم، مقدمة من جمعية الأورمان، كما تم تخصيص 1000 شنطة بطاطس – 300كرتونه مواد غذائية – 300 حقيبة منظفات طبيه، من مؤسسه مصر الخير.

وكلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، بمتابعة الحالة العامة بقريتي القيس، وأبو جرج، ومدى دقة وسلامة كافة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وتابع نائب المحافظ، خلال جولته لقرى الحجر تواجد كافة الخدمات والاحتياجات ومدى توافرها للأهالي، من خدمات أمنية وصحية وتموينية، حيث رافقه دكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة، والدكتورة الشيماء علي طه مدير وحدة الوبائيات والترصد، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شريف مدحت مدير هيئة الاسعاف، وعدداً من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، مناشدا، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للخروج بالوطن من هذه الازمة خلال الفترة الراهنة.