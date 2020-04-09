رابطة العالم الإسلامى تتبرع بمليون دولار لإيطاليا لمكافحة كورونا

كتبت فاطمة شوقى

تبرعت رابطة العالم الإسلامى، منظمة غير حكومية فى العالم الإسلامى ومقرها مكة، بمبلغ مليون دولار للحماية المدنية الإيطالية، وذلك كمساهمة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

ووفقًا لبيان للرابطة، يهدف التبرع إلى "السماح بشراء المعدات الطبية الضرورية للعاملين في القطاع الصحي المشاركين في مواجهة هذا الوباء ويندرج ضمن نطاق الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها مؤسستنا"، بحسب ما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وجاء قرار التبرع مباشرة من وزير العدل السعودي السابق محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام الحالي لرابطة العالم الإسلامي، وذلك من خلال مدير مكتبه في إيطاليا عبد الرحمن الخياط.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية "تسجيل رقم قياسي جديد، في عدد المتعافين من وباء كوفيد 19، وقال رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي خلال المؤتمر الصحفي اليومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "في الأيام العشرة الماضية، سجلنا 50٪ من المتعافين منذ بداية حالة الطوارئ، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المفوض الحكومي لطوارئ كوفيد 19، أن "هناك 542 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي يرتفع العدد الى 17669 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد منذ بداية حالة الطوارئ".

وأضاف بوريللي "مع ذلك، فإن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يتزايد أيضًا، وأنه مع تعافي 2099 شخص في يوم واحد، يصبح مجموعهم 26491، كما "يستمر تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون الى المستشفى، وقد انخفض اليوم الى أقل من 233 مقارنة بالأمس ليصبح المجموع الإجمالي 28485".

وأشار المفوض الحكومي الى أن "الوضع يتحسن أيضًا فيما يتعلق بمرضى وحدات العناية المركزة، فهناك اليوم 3693، (-99) في الـ24 ساعة الماضية، وهو لليوم الخامس على التوالى، أما عدد الحالات الإيجابية حاليًا، فهو 95262 (+1195)، منهم 63084 شخصاً في حجر منزلي، وقد تم إجراء 807125 تحليل مسحة الحلق.

وخلص بوريللي الى القول إن "المجموع الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية حالة الطوارئ بلغ حتى اليوم 139422".