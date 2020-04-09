اليوم السابع
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رئيس وزراء الهند: نبذل قصارى جهدنا للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 01:58 م
رئيس وزراء الهند: نبذل قصارى جهدنا للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا ناريندرا مودى
نيودلهى (أ ش أ)

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 قال رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، اليوم الخميس، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت هذه التصريحات ردًا على الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذي أعرب عن شكره لموافقة الهند على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين للولايات المتحدة، والذي يستخدم في علاج الملاريا وثبتت فعاليته في علاج بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف مودي، في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هندو) الهندية، أن الشراكة بين الهند وأمريكا أقوى من أي وقت مضى.
من جهته، قال ترامب إن مساعدة الهند في الأوقات الاستثنائية "لن تُنسى"، مشيدًا بقيادة الهند القوية في مساعدة البشرية في الحرب على كورونا.

ووافقت الهند، أكبر دولة منتجة لعقار هيدروكسي كلوروكين، على رفع الحظر المفروض على صادرات الأدوية إلى أمريكا عقب اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مودي الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الصحة الهندية،أعلنت اليوم الخميس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد بلغت 5734، وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، أنه تم تسجيل 540 حالة إصابة جديدة بالفيروس و17 حالة وفاة خلال الساعات ال24 الماضية، وبحسب الصحيفة، تماثل 473 شخصًا للشفاء حتى الآن وتوفي 166 آخرين.

وسجلت ولاية ماهاراشترا أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا في الهند إذ بلغت حالات الإصابة بها 1135، بينما تأتي ولاية تاميل نادو في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي وصلت إلى 690، كما ارتفعت الإصابات في نيودلهي إلى 669.

يذكر أن حكومة نيودلهي أغلقت أمس الأربعاء 20 بؤرة يتفشى بها فيروس كورونا في أنحاء ولاية نيودلهي وحظرت الدخول أو الخروج من هذه المناطق.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، قالت إن الهند منعت كل صادرات الهيدروكىسى كلوركوين، عقار الملاريا الذى وصفه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه سيحدث فارقا فى المعركة ضد كوفيد 19.

وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية فى الهند إن صادرات الدواء وتركيباته ممنوعة دون أى استثناءات، وعلى الفور. وكان الوكالة التجارية قد قيدت الشهر الماضى شحنات الدواء إلى الخارج، وسمحت باستثناءات محدودة لأسباب إنسانية ولتلبية الالتزامات السابقة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال إنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندى نيرندرا مودى، وناشد من أجل الإفراج عن شحنات طلبتها أمريكا، وقال إن الهند تدرس بجدية طلبه. وقال ترامب أيضا إن الحكومة الفيدرالية تخزن الملايين من الجرعات من العقار لجعله متاحا لمرضى فيروس كورونا.

ولا يوجد دليل علمى حاسم حتى الآن على أن الهيدروكسى كلوروكوين يمكن أن يعالج  العدوى من الفيروس. وقالت بلومبرج إن المنع يعكس قلق الهند المتزايد بشأن سرعة انتشا كورونا، مع مخاطر من انتشار مجتمعى متزايد فى البلد الذى يقطنه 1.3 مليار نسمة.

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كورونا

فيروس كورونا

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