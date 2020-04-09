اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 04:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء العراق: محور علاقاتنا مع الولايات المتحدة يجب أن يتم بشكل ودى

الخميس، 09 أبريل 2020 03:16 ص
رئيس وزراء العراق: محور علاقاتنا مع الولايات المتحدة يجب أن يتم بشكل ودى عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى المستقيل
بغداد أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى، أن محور العلاقات بين العراق والولايات المتحدة يجب أن يتم بشكل ودى وليس عدائيا ولمصلحة البلدين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء الأربعاء، عن مكتب عبد المهدى فى بيان قوله إن "مجلس الأمن الوطنى عقد اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدى لمناقشة محور واحد هو ملف العلاقات العراقية الأمريكية ومستقبل التعاون الاقتصادى والأمني، ولبحث الوجود العسكرى بعد ظروف صعبة مرت وسقوط شهداء وخسائر وبعد القرار الذى اتخذه مجلس النواب وفى ظل حرصنا على المشاركة فى اتخاذ القرار والحرص على وحدة الصف الوطنى والتوصل الى اتفاقات تخدم المصلحة الوطنية العليا".

وأضاف البيان أن "محور العلاقات بين البلدين يجب أن يتم بشكل ودى وليس عدائيا، ولمصلحة العراق والولايات المتحدة كشريك وصديق ومن أجل حفظ مصالح المنطقة والعالم".

وتابع "لقد تلقينا قبل أيام مذكرة رسمية من الادارة الأمريكية تتعلق بقرار بناء علاقات استراتيجية وإعادة انتشار القوات الأمريكية من العراق واجراء حوار بين وفدين رسميين ، وتم خلال الفترة الأخيرة إجراء اتصالات متبادلة بين كبار المسؤولين فى البلدين"، مشيرا إلى "عمليات الانسحاب الواسع للقوات الأجنبية التى تمت مؤخرا بمراسم رسمية وتحت ظل القانون والنظام".

 


رئيس وزراء العراق

أخبار العراق

العراق

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف أمنت منظومة التأمين الصحى الشامل برامج توعية المنتفعين فى زمن كورونا؟

كيف أمنت منظومة التأمين الصحى الشامل برامج توعية المنتفعين فى زمن كورونا؟

3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان

3 مواد فى الدستور تحدد مواعيد وطريقة مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان

16 إجراءً اقتصاديا اتخذته الدولة للحد من تبعات فيروس كورونا

16 إجراءً اقتصاديا اتخذته الدولة للحد من تبعات فيروس كورونا

الكهرباء تحدد المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى

الكهرباء تحدد المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى

"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

"اقتصادية البرلمان": قانون البنك المركزى جاهز للمناقشة بالجلسة العامة

السكة الحديد تبدأ اليوم إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة الحظر للأقصر وأسوان

السكة الحديد تبدأ اليوم إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة الحظر للأقصر وأسوان

"مانويلا" أصغر متعافية من كورونا: "الدكاترة طيبين كانوا بيجبولى شيكولاتة"

"مانويلا" أصغر متعافية من كورونا: "الدكاترة طيبين كانوا بيجبولى شيكولاتة"

أهم 9 معلومات عن قرار منع التدخين نهائيا بالمحطات والقطارات ورفع الغرامة

أهم 9 معلومات عن قرار منع التدخين نهائيا بالمحطات والقطارات ورفع الغرامة

الكهرباء: أسعار مقايسات العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لا تختلف عن العادية

الكهرباء: أسعار مقايسات العدادات الكودية بالمبانى المخالفة لا تختلف عن العادية

8 حالات تؤدى لفصل العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

8 حالات تؤدى لفصل العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و"المال الأسود"؟

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

البابا تواضروس: أثق أن يد الله ستتدخل لتحمى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة