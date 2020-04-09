اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة غارب: نستهدف تحويل المجزر للعمل آليًا للقضاء على الذبح خارج المذابح

الخميس، 09 أبريل 2020 01:38 م
رئيس مدينة غارب: نستهدف تحويل المجزر للعمل آليًا للقضاء على الذبح خارج المذابح رئيس المدينة يتفقد أعمال التطوير بالمجزر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب،بمحافظة البحر الأحمر،أن يجري أعمال التطوير ورفع كفاءة مجزر المدينة، ليتحول إلى مجزر آليا للقضاء علي الذبح خارج المجزر،حيث تجري اعمال التطوير بالمجزر،وتم الانتهاء من أعمال الخرسانات.

وتفقد رئيس مدينة رأس غارب،أعمال التطوير بمجلس مدينة غارب مؤكدا أن أعمال الذبيح تتم بعنبر الاغنام،وجارى أعمال التوسعه واستكمال الانشاءات بالعنبر الكبير لاستيعاب الات الذبيح الالية وجارى الانتهاء من العمل باحواض الترسيب طبقا للاشتراطات البيئية .
 
كما أكد رئيس المدينة أن أعمال التطوير التي تتم بالمجازر بهدف تحويله الى مجزر آلى للقضاء على الذبح خارج المجزر بالإضافة إلي استيعاب اعداد الذبائح التى تتزايد فى المناسبات والاعياد وللحفاظ على الصحة العامة وتقديم لحوم صحية وآمنة للمواطنين.
 
كان شنت مجلس مدينة رأس غارب عدة حملات بشوارع المدينة لتكثيف عمل صيانة لأعمدة الإنارة وتغير الكشافات المعطلة ودفن كابلات الكهرباء المكشوفة في الشوارع حفاظًا علي ارواح المواطنين وخاصة الأطفال، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة الإنارة العامة بالمدن
 
وأكد مجلس مدينة غارب في بيان له ، أن اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة كلف قسم الكهرباء بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد الإنارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التال والكابلات المكشوفة.
 
وأوضح البيان أنه تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة وصيانة الخلايا الكهربائية لها ودفن الكابلات بمنطقة خور رحمى و المنطقة الصحراوية وشوارع منطقة عمارات محمود رضا.
 
 

 


البحر الاحمر

غارب

مجزر راس غارب

التطوير بمجزر غارب

مجلس مدينة غارب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات تعقيم وتطهير وصيانة أعمدة كهرباء ونظافة بشوارع رأس غارب.. صور

الأربعاء، 08 أبريل 2020 11:10 ص

مياه شرب بالبحر الأحمر تعلن الانتهاء من صيانة خط الكريمات وإعادة الضخ بغارب والغردقة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 09:05 ص

الوداد البيضاوى يقدم أغرب فكرة لمكافحة كورونا.. بطل المغرب يعلن عن مباراة افتراضية ضد الوباء.. طرح 60 ألف تذكرة للبيع عبر موقع النادى الرسمى بسعر 30 درهما.. وعائدات مقدرة بـ2.7 مليون جنيه لمواجهة العدوى بالبلاد

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:30 م

مجلس مدينة غارب للأهالى : سيتم فصل المياه لمدة يومين بسبب عطل خط الكريمات

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:05 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة