رئيس مدينة غارب: نستهدف تحويل المجزر للعمل آليًا للقضاء على الذبح خارج المذابح

وتفقد رئيس مدينة رأس غارب،أعمال التطوير بمجلس مدينة غارب مؤكدا أن أعمال الذبيح تتم بعنبر الاغنام،وجارى أعمال التوسعه واستكمال الانشاءات بالعنبر الكبير لاستيعاب الات الذبيح الالية وجارى الانتهاء من العمل باحواض الترسيب طبقا للاشتراطات البيئية .

كما أكد رئيس المدينة أن أعمال التطوير التي تتم بالمجازر بهدف تحويله الى مجزر آلى للقضاء على الذبح خارج المجزر بالإضافة إلي استيعاب اعداد الذبائح التى تتزايد فى المناسبات والاعياد وللحفاظ على الصحة العامة وتقديم لحوم صحية وآمنة للمواطنين.

كان شنت مجلس مدينة رأس غارب عدة حملات بشوارع المدينة لتكثيف عمل صيانة لأعمدة الإنارة وتغير الكشافات المعطلة ودفن كابلات الكهرباء المكشوفة في الشوارع حفاظًا علي ارواح المواطنين وخاصة الأطفال، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة الإنارة العامة بالمدن

وأكد مجلس مدينة غارب في بيان له ، أن اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة كلف قسم الكهرباء بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد الإنارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التال والكابلات المكشوفة.

وأوضح البيان أنه تم عمل صيانة لأعمدة الإنارة وصيانة الخلايا الكهربائية لها ودفن الكابلات بمنطقة خور رحمى و المنطقة الصحراوية وشوارع منطقة عمارات محمود رضا.