اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 أبريل 2020 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة الغردقة: السلع الغذائية والخضروات متوفرة بأسعار مخفضة.. صور

الخميس، 09 أبريل 2020 03:09 م
رئيس مدينة الغردقة: السلع الغذائية والخضروات متوفرة بأسعار مخفضة.. صور رئيس مدينة الغردقة يتأكد من توافر السلع
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة اليوم، توافر السلع الأساسية من خضروات وفاكهة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعارها الطبيعية، والتأكد من التزام المواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا توافرها بأسعار مخفضة.

 

وأكد مجلس مدينة الغردقة، أن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة تابع شواطئ الغردقة، وتأكد من تنفيذ قرار الغلق المطاعم والكافيهات، وعدم وجود أي مواطنين على الشواطئ.
 
 
وتابع رئيس مدينة الغردقة، توزيع العربات والتي تم التنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية التموين والتجارة ومباحث التموين ببيع الخضروات والفاكهة بشوارع المدينة بالمناطق السكنية لمنع التكدس بسوق الدهار وبتوافر الخضار والفاكهة بأسعار مناسبة، والمناطق مبارك والأحياء وأبو عشرة والأستاد والمدارس، محذرا البائعين من المغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. 
 
 
كما تابع اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، إصلاح خط المياه بمنطقة ابو عشرة والذي تقوم بإصلاح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغردقة ، والأعمال الجارية لإصلاح خط المياه الشرب، قطر 450 مللي 18 بوصة، والواقع بمدينة الغردقة بحي جنوب، والذي يخدم منطقة ابو عشرة والاعلام وعثمان.
 
رئيس-مدينة-الغردقة-يتاكد-من-توافر-السلع---(1)
 

 

رئيس-مدينة-الغردقة-يتاكد-من-توافر-السلع---(2)
 

 

رئيس-مدينة-الغردقة-يتاكد-من-توافر-السلع---(3)
 

 

رئيس-مدينة-الغردقة-يتاكد-من-توافر-السلع---(4)
 

 

رئيس-مدينة-الغردقة-يتاكد-من-توافر-السلع---(5)
 

 

رئيس-مدينة-الغردقة-يتاكد-من-توافر-السلع---(6)
 

 


البحر الاحمر

الغردقة

مجلس مدينة الغردقة

توافر السلع والخضراوات

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

البنك المركزى: انخفاض التضخم إلى 1.89% فى مارس 2020

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

وفاة عادل رشدى نجل الفنان الراحل محمد رشدى بعد صراع 5 سنوات مع المرض

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

فيديو.. قرارات السيسي تداوى آلام المصريين من كورونا.. أصدر توجيهات لمصلحة المواطن.. ركز على القطاعات المتضررة.. دعم الجيش الأبيض فى معركته ضد الفيروس.. وساند العمالة غير المنتظمة وتصدى للشائعات وطمأن الشعب

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى 12 ظهرا.. بابا الفاتيكان: كورونا قد تكون رد الطبيعة على ظاهرة تغير المناخ..أمريكا: الوقت ليس مناسبا لمحاسبة الصين بشأن كورونا..الأردن يبدأ حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بيت الزكاة يخصص 30 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة للحد من تداعيات كورونا

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد تشخيص أمريكى.. هل يكون ألم الخصية علامة على الإصابة بفيروس كورونا؟

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

الحمى والسعال وضيق التنفس أعراض لا تظهر على الأطفال المصابين بكورونا

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

تسجيل 238 حالة وفاة بكورونا فى إقليم لومبارديا الإيطالى والإجمالى 9722

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

FDA تحذر من شراء أدوية تحتوى على مادة ثانى أكسيد الكلور كعلاج لـ كورونا

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

فيديو.. قرى تحت العزل بسبب كورونا.. المعتمدية ليست الأولى

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

الضرائب ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10% من أصل الضريبة واجبة السداد

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

إنفو جراف.. تفاصيل الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة