رئيس مدينة الغردقة: السلع الغذائية والخضروات متوفرة بأسعار مخفضة.. صور

وأكد مجلس مدينة الغردقة، أن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة تابع شواطئ الغردقة، وتأكد من تنفيذ قرار الغلق المطاعم والكافيهات، وعدم وجود أي مواطنين على الشواطئ.

وتابع رئيس مدينة الغردقة، توزيع العربات والتي تم التنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية التموين والتجارة ومباحث التموين ببيع الخضروات والفاكهة بشوارع المدينة بالمناطق السكنية لمنع التكدس بسوق الدهار وبتوافر الخضار والفاكهة بأسعار مناسبة، والمناطق مبارك والأحياء وأبو عشرة والأستاد والمدارس، محذرا البائعين من المغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.