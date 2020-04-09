رئيس مدينة الغردقة: السلع الغذائية والخضروات متوفرة بأسعار مخفضة.. صور

تفقد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة اليوم، توافر السلع الأساسية من خضروات وفاكهة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعارها الطبيعية، والتأكد من التزام المواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا توافرها بأسعار مخفضة.
وأكد مجلس مدينة الغردقة، أن اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة تابع شواطئ الغردقة، وتأكد من تنفيذ قرار الغلق المطاعم والكافيهات، وعدم وجود أي مواطنين على الشواطئ.
وتابع رئيس مدينة الغردقة، توزيع العربات والتي تم التنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية التموين والتجارة ومباحث التموين ببيع الخضروات والفاكهة بشوارع المدينة بالمناطق السكنية لمنع التكدس بسوق الدهار وبتوافر الخضار والفاكهة بأسعار مناسبة، والمناطق مبارك والأحياء وأبو عشرة والأستاد والمدارس، محذرا البائعين من المغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
كما تابع اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، إصلاح خط المياه بمنطقة ابو عشرة والذي تقوم بإصلاح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغردقة ، والأعمال الجارية لإصلاح خط المياه الشرب، قطر 450 مللي 18 بوصة، والواقع بمدينة الغردقة بحي جنوب، والذي يخدم منطقة ابو عشرة والاعلام وعثمان.
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