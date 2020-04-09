رئيس الطائفة الإنجيلية: ملتزمون بغلق كنائسنا أيام الأعياد حماية للأرواح

كتبت سارة علام

أرسل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تسجيلا صوتيا إلى المجلس الانجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية فى مصر، يؤكد فيه استمرار الصلاة من أجلهم ومن أجل الكنائس المصرية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للفترة الراهنة بشأن معدل انتشار وباء كورونا فى مصر، املين ان ينتهئ هذا الوباء والعودة إلى الكنائس، وأن تعبر بلادنا من هذا الوباء سالمة.

وشدد زكى فى رسالته المسجلة عبر تطبيق واتس اب، اليوم الخميس: على الالتزام بقرارات المجلس الانجيلى العام ورؤساء المذاهب، وهى التى علقت الخدمات بالكنائس بما فيها من أيام الأحد والجمعة، داعيا إلى نشر رسالته إلى كافة الكنائس الإنجيلية بجمهورية مصر العربية، والالتزام بقرارات المجلس الانجيلى العام ورؤساء المذاهب التزاما ايمانيا ووطنيا أيضا.

وتابع: "أى شخص يحاول فتح كنيسة أو أى تجمع لحضور أى من المناسبات القادمة سيعرض نفسه للمسالة القانونية وايضا للمسالة الكنسية، هذا ليس أمر ودياً كما اشرت إليه من قبل، فأرجو من رؤساء المذاهب الالتزام بقرار المجلس الانجيلي العام ورؤساء المذاهب، وهذا القرار صدر بالاجماع، والالتزام به كما اشرت له سابقا ضرورة وطنية وايمانية وبالتالى لا يجوز مطلقا فتح الكنائس للجماهير، ولا يجوز مطلقا عمل تجمعات بما يتعارض مع القانون وسياسة الدولة".

واختتم رئيس الطائفة الانجيلية الدكتور القس اندرية زكى، رسالته المسجلة قائلا: "إن المصريين الانجيليين دائما سباقين في الالتزام بقرارات الدولة والكنيسة، ربنا يباركم جميعا وصلاتي أن نعبر هذه الازمة سالمين".