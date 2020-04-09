اليوم السابع
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الخميس، 09 أبريل 2020 10:45 م
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رئيس الحكومة الباكستانية: نشهد وضعا غير مسبوق بسبب كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 09:20 م
رئيس الحكومة الباكستانية: نشهد وضعا غير مسبوق بسبب كورونا رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
أ ش أ

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أعرب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان الخميس عن مخاوفه حيال تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الشهر الجارى.
وقال عمران خان - فى تصريح أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - "إن باكستان تشهد وضعا غير مسبوق، والشعب الباكستانى سيواجه تحدى فيروس كورونا المستجد بالوحدة".
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته تركز على توفير مستلزمات ومعدات الحماية الشخصية والمعدات الأخرى للأطباء والكوادر الطبية في المستشفيات، وصرح بأن الحكومة تستغل كافة الموارد المتوفرة لاستيراد المستلزمات والمعدات الطبية لسد متطلبات البلاد. 
وأضاف أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم تعمل بالتنسيق الوثيق للتعامل مع الوباء، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز العملية والقيادة الوطني للتنسيق على مستوى الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم حول وباء فيروس كورونا.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في خطابه أمام أعضاء مجلس الوزراء لإقليم بلوشستان بمدينة كويتا الباكستانية.


باكستان

عمران خان

كورونا

كورونا فى باكستان

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