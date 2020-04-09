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"ذا صن": إنجلترا تسجل 765 وفاة جديدة بكورونا فى المستشفيات

الخميس، 09 أبريل 2020 04:01 م
"ذا صن": إنجلترا تسجل 765 وفاة جديدة بكورونا فى المستشفيات فيروس كورونا
وكالات

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ذكرت صحيفة"ذا صن" البريطانية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا زادت 765 لتصل إلى 7248 حالة وفاة مقارنة مع 6483 في اليوم السابق.

وبحسب "رويترز"، لم تؤكد هيئة الصحة العامة في إنجلترا، التي تنشر بيانات يومية، هذا العدد ولم يتسن لها تفسير سبب نشر هذه الأرقام قبل صدور البيان الرسمي.

 

وأمس الأربعاء، ذكرت الخدمات الصحية فى بريطانيا اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى إنجلترا زاد 828 حالة إلى 6483.

 

وأضافت أن 46 من بين حالات الوفاة الجديدة لم يكونوا يعانون من أى متاعب صحية معروفة. والحالات الجديدة لمرضى تتراوح أعمارهم بين 35 و96 عاما.

 

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشى وباء فيروس كورونا الذى يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التى جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف إنسان.

 

وفيما توفّى حوالى ألفى شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ فى الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فى أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

 

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 5194 والوفيات إلى 149، وكشف وزير الصحة الكويتى عن شفاء 6 حالات من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 111.

 

وتم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى عموم الصين، وفى الإمارات تم الإعلان عن شفاء 19 حالة وتسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.

 

وأعلنت فرنسا، تسجيل 1417 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10328، وفى السعودية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 41، وأعلنت الوزارة أيضا عن تعافي 64 حالة ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 615. كذلك أكدت الوزارة تسجيل 272 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي المصابين إلى 2795

 

 


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