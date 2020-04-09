دمار وغرق شوارع بعد إعصار هارولد في جزيرة فانواتو..صور

(رويترز)

ضرب الإعصار المداري هارولد جزيرة فانواتو في جنوب المحيط الهادئ، مما أدى إلى تمزيق الأسطح وخفض الاتصالات، وكان يتجه نحو فيجي حيث من المتوقع أن يضعف قليلاً.

وصل الإعصار القوي إلى اليابسة في مقاطعة صنعاء، وهي جزيرة تقع شمال عاصمة بورت فانيلا، مع رياح تصل سرعتها إلى 235 كيلومترًا، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات بين عشية وضحاها، وفقًا لتقارير مكاتب الكوارث الحكومية والطقس .

وقال المكتب الوطني لإدارة الكوارث في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم إنه من المتوقع أن يقوم المسؤولون بمسح المنطقة، وكذلك توزيع مواد الإغاثة بمجرد أن تكون الرحلات الجوية آمنة يمكن أن تقلع.



رجال الأمن



سقوط الأشجار جراء الإعصار



سقوط الأشجار جزاء الإعصار



سقوط المنازل



غرق الشوارع



محاولات رجال الأمن لانقاذ



الاعصار يتسبب فى سقوط المنازل