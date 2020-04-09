دقة ساعة العمل.. العمال يواصلون إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

"دقة ساعة العمل".. هكذا يمكن وصف العاملين فى مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان، بعد أن تم إعطاء شارة البدء لهم فى العمل رغم الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا وتفشى فيروس كورونا المستجد فى كل أنحاء العالم، ورغم ذلك أخذ المسئولون عن المشروع على عاتقهم مواصلة وإنجاز المهمة.

"اليوم السابع" يسلط الضوء على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أسوان فى مرحلته الأولى بعد أن تم رصد 209 ملايين جنيه للمشروع، بتصديق من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وحول تفاصيل عن المشروع، قال المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إن مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى يتم على عدة مراحل، المرحلة الأولى من المشروع تضم تركيب خطوط مياه الشرب بأطوال تصل إلى 3 كم وبقطر 250 مللى وذلك بدءًا من المدخل الجنوبى للمدينة وحتى ميدان العقاد، فيما تصل أطوال خطوط الصرف الصحى بطول كيلو و700 متر بقطر 630 مللى ( UPV ) ، ثم يعقب ذلك المراحل التالية.

وكشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أنه بمجرد عرض مطالب المحافظة على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى لاقت استجابة فورية باعتماد 209 ملايين جنيه للمرحلة الأولى من المشروع.

وتابع محافظ أسوان: "عجلة العمل لن تتوقف ونحن مستمرون فى تنفيذ المشروعات الجارية بمعدلات الإنجاز المطلوبة بالتوازى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمقومة انتشار مرض كورونا المستجد"، مضيفًا: نسابق الزمن لتحويل أسوان إلى المكانة التى تليق بها كأحد أهم المقاصد السياحية فى العالم وأيضاً كعاصمة للشباب والثقافة الإفريقية ومركزاً لاستضافة المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات الدولية ، وخاصة فى قطاعات البنية الأساسية ، بالإضافة إلى مشروعات التطوير والتجميل الجارى الإعداد والتجهيز لانطلاقها خلال الفترة القادمة لإضفاء اللمسة الجمالية على مدن المحافظة المختلفة .

وأكد اللواء عطية، على ضرورة استمرار التنسيق مع قطاعات البنية الأساسية الأخرى من كهرباء وغاز طبيعى واتصالات لإنهاء أى أعمال متعلقة بها وذلك بالتوازى مع المشروع الجارى تنفيذه خلال الـ 8 أشهر المقبلة قبل البدء فى أعمال الرصف والتجميل والتطوير.