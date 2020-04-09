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دعم مستشفيات الشرقية بـ5 أجهزة تنفس صناعى و 20 سرير مينتور لمواجهة كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 10:34 م
دعم مستشفيات الشرقية بـ5 أجهزة تنفس صناعى و 20 سرير مينتور لمواجهة كورونا الأجهزة الطبية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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توجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية.

وتابع أنه توالت سلسلة العطاء المجتمعى وتقديم الدعم المستمر، وفى أقل من أسبوع، حيث تم اليوم دعم مستشفيات الصحة بعدد 5 أجهزة تنفس صناعى منها جهاز تنفس بمستشفى أبو كبير المركزي، وأولاد صقر، والحسينية، وعدد 2 جهاز بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، هذا بجانب دعم مستشفى الإبراهيمية المركزي، وحميات الزقازيق، وأولاد صقر، بكمية من المستلزمات الطبية.

ووجه وكيل الوزارة مديرى المستشفيات، بسرعة إنهاء الإجراءات ودخول الأجهزة والمستلزمات الطبية الخدمة مباشرة، لخدمة المرضى بالمستشفي.

الجدير بالذكر أنه تم فى أقل من أسبوع تم أيضا دعم مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق بـجهاز تنفس صناعي، وعدد 10 أسرة فاولر، 10 مينتور للعناية المركزة، ودعم مستشفى الإبراهيمية بعدد 2 جهاز تنفس صناعي، و 2 مضخة محاليل، ومنظار حنجري، ومستشفى فاقوس النموذجى بجهاز تنفس صناعي، ومستشفى الحسينية المركزى بكمية من المستلزمات الطبية، وأثنى وكيل الوزارة على الدور والتعاون المثمر من رجال المجتمع المدني، والمؤسسات المجتمعية، لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

 

الأجهزة الجديدة (1)
الأجهزة الجديدة 

 

الأجهزة الجديدة (2)
الأجهزة الجديدة 

 

الأجهزة الجديدة (3)
الأجهزة الجديدة

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صحة

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