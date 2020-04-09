دبلوماسيون: مناشدات الصحة العالمية لتمويل مكافحة كورونا ستتخطى مليار دولار

رويترز

قال دبلوماسيون لرويترز، اليوم الخميس، إن منظمة الصحة العالمية تستعد لإطلاق مناشدة قريبا بتمويل يفوق المليار دولار للإنفاق على عمليات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام.

يأتي ذلك في وقت كال فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وابلا من الانتقادات للمنظمة بشأن تعاملها مع أزمة كوفيد-19 وألمح إلى أن إدارته قد تعيد النظر في التمويل الذى تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال دبلوماسيون وخبراء إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحتاج لمزيد من الموارد أكثر من أي وقت مضى وهي تقود الحرب العالمية ضد المرض الذي أصاب نحو 1.4 مليون وأودى بحياة نحو 85 ألفا.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في خطاب للدبلوماسيين، اليوم الخميس، أصدرته منظمة الصحة العالمية إنها ستنشر أحدث خطة "في الأيام القادمة".

وقال مبعوث غربي "سيتخطى الأمر بكثير المليار دولار ربما عدة مليارات"، وقال دبلوماسي آخر مطلع على المناقشات إن المناشدة ستكون بمليار دولار على الأقل.