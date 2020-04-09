اليوم السابع
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حملة لإغلاق الأسواق والمحلات المخالفة بمدينة منوف فى المنوفية

الخميس، 09 أبريل 2020 12:20 م
حملة لإغلاق الأسواق والمحلات المخالفة بمدينة منوف فى المنوفية حملة لإغلاق الأسواق أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شن مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، حملة مكبرة لغلق الأسواق، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها والمطاعم المخالفة لقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بحضور رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف، والمهندس محمد الزرقانى، والمهندس طارق أبو حطب نائب مجلس المدينة، منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين .

 

وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المحلات المخالفة بقرى المركز وإلقاء القبض على المخالفين بقرى برهيم، جزى من قبل شرطة منوف برئاسة العميد خربوش مأمور مركز منوف، والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث، والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف. 

 

وأكد المحاسب رجب النقيدى رئيس المدينة، استمرار فى المتابعة على جميع الأسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يرافقه نائبه محمد موسى، قد قاموا بجولة تفقدية مترجلا على الأقدام بشوارع مدينة شبين الكوم ، للتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

 

وتفقد المحافظ شارع الجلاء البحرى وطلعت حرب وصبرى أبو علم بشبين الكوم للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ غلق كافة المحالات والمولات والمنشأت التجارية طبقاً للمواعيد المقررة من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

 

 


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